كنيسة «بابا نويل» في بنها.. عمرها 112 عاما وتحتفي بقديس الهدايا

«الكنيسة الوحيدة التي تحمل اسم القديس نيقولاس المعروف بـ بابا نويل وأقدم كنائس بنها»، هكذا بدأ الأب نيقولا ماجد حلمي كاهن كنسية القديس نيقولاس ببنها حديثة لـ«الوطن»، عن أقدم كنيسة في المدينة، والوحيدة التي حملت اسم القديس المعروف بـ بابا نويل صاحب الشخصية الحقيقية لرمز الكريسماس، حيث يتم الاحتفال بنهضتها في احتفالات الكريسماس في ديسمبر من كل عام، حيث أنهت الكنيسة استعداداتها لاحتفالات كريسماس 2023، والتي تنطلق اليوم بقداس عيد رأس السنة الميلادية.

وقال الأب نيقولا إن كنيسة القديس نيقولاس القبطية الأرثوذكسية في بنها بمحافظة القليوبية مسماة على اسم القديس الذى كان أسقف مدينة «مورا»، في القرن الخامس الميلادي، وكان بارا رحوما يقوم أثناء الليل بتوزيع المساعدات على الفقراء في الخفاء، وهو اصل شخصية بابا نويل أو سانتا كلوز التي تضفي أجواء بهجة على أعياد الميلاد حول العالم خاصة للصغار.

تاريخ كنيسة القديس نيقولاس بابا نويل ببنها

وأضاف أن الكنيسة عمرها 112 عاما، حيث أنشئت عام 1910 لطائفة الروم الأرثوذكس اليونانية، لكن بداية من الخمسينات رحل الأجانب عن مصر ظل عدد اليونانيين ي تناقص حتى أغلقت الكنيسة.

وأوضح أنه في عام 1980، اشتراها الأنبا مكسيموس مطران القليوبية للأقباط الأرثوذكس، ووقع العقد البابا شنودة الثالث يوم 17 أكتوبر 1980، ورغم انتقال ملكيتها ظلت الكنيسة تحمل اسم شفيعها وأقيم أول قداس إلهي بها في 1980، وترأسه الأنبا مكسيموس، مشيرا إلى أنه توالى آباء الإيبارشية على خدمة الكنيسة، ومنهم القس ساويرس عياد في 1982، والذى رعاها لمدة 5 سنوات ثم تركها ليحل محله القمص صرابامون سيدهم الذى رسم قسا عليها في 1987، وبعد ذلك بـ8 سنوات وتحديدا في 1995 تمت رسامة القس نيقولا حلمي كاهنا على الكنيسة، ومع الزيادة المضطردة في شعب الكنيسة وأعباء الخدمة قام نيافة الأنبا مكسيموس برسامة القس لوكاس وجدي كاهنا للكنيسة، حيث اعتادت الكنيسة على إحياء ذكرى شفيعها بنهضة سنوية في ديسمبر من كل عام.

الوحيدة التي تحمل اسم القيس نيقولاس بابا نويل

أوضح الأب نيقولا كاهن كنيسة القديس نيقولاس ببنها أن الكنيسة تعد الوحيدة التي تحمل اسم القديس «نيقولاس»، وتركز في نشاطها على مدارس الأحد، وساهمت في تطوير مكتبة الكنيسة ومدها بالفيديوهات والأسطوانات للتسهيل علي زوار الكنيسة في استعارة وأيضا شراء الكتب الدينية.

ولفت إلى أنه تم ترميم الكنيسة مرتين وإضافة أماكن للصلاة ومكاتب جديدة ومبني الخدمات الجديد ومشغل للملابس الكنسية التي تلبس أثناء الصلاة والعمل الاجتماعي للفقراء وزيارات للمرضى في المنازل، مشيرا إلى أن الكنيسة تقع وسط الكتلة السكنية بوسط مدينة بنها وتفتح أبوابها للجميع مسلمين وأقباط وتستقبل زيارات من كافة الطلاب لها ضمن مبادرة «كنيسة وجامع»، لتصحيح المفاهيم الدينية المغلوطة كما أنها مفتوحة لكافة المسلمين بالمنطقة من العاملين بالمحال المجاورة لشرب المياه واستخدام دورات المياه.

ووجه الأب نيقولا التهنئة بعيد رأس السنة الميلادية وأعياد الميلاد المجيد لكل أبناء وشعب محافظة القليوبية بصفة عامة، وأبناء وشعب الكنيسة بصفة خاصة، مشيرا إلى أن روح الاستقرار التي تعم مصر ستظل رمزا للمحبة والسماحة بين جميع أبنائها.

وتضم الكنيسة، وفق تصريحات كاهن الكنيسة لأنبا نيقولا، لوحات أثرية ورسومات في السقف للقديسين والسيد المسيح مرسومة ومثبتة بها منذ نشأتها قبل 112 عاما تم الحفاظ عليها حتى الآن، إلى جانب كرسي بابوي لا يجلس عليه إلا البابا في حالة زيارة الكنيسة ولا يجوز لأحد الجلوس عليه سوى البابا أو البطريك الأكبر.