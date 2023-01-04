توزيع لحوم مجانا على 325 أسرة أولى بالرعاية بكنيستين في كفر الشيخ

نظمت مديرية التضامن الاجتماعي بمحافظة كفر الشيخ، احتفالية لتوزيع 650 كيلو لحوم مجانأ على غير القادرين بكنيستي مارجرجس في بيلا، ورئيس الملائكة الجليل ميخائيل بالمنشية الكبرى في قلين، وذلك احتفالاً بمناسبة العام الميلادى الجديد 2023.

وحضر الاحتفالية جمال ساطور، رئيس مركز ومدينة بيلا، وأيمن فوزي غالي، نائب رئيس مركز ومدينة بيلا، وعبد الحليم متولي، مدير عام إدارة التضامن الاجتماعي ببيلا.

توزيع 650 كيلو لحوم على 325 أسرة

وقال السيد مسلم، وكيل وزارة التضامن الاجتماعى بكفر الشيخ، إنه تم توزيع 650 كيلو لحوم على 325 أسرة من الأسر الأولى بالرعاية والأكثر احتياجاً من المسيحيين، مؤكداً أهمية تضافر كافة الجهود لتوفير المساعدات اللازمة للأسر بالقرى الأكثر احتياجاً بنطاق المحافظة وتوفير متطلباتهم.

ومن جانبه، أوضح اللواء ممدوح شعبان، مدير عام جمعية الأورمان، أن الجمعية تحرص دائماً على مشاركة المسيحيين مناسباتهم، وتقديم المساعدات اللازمة للأسر الأكثر احتياجاً، في قرى ومدن محافظة كفر الشيخ.

تنفيذ مشروعات خيرية في كفر الشيخ

وأفاد «شعبان»، أن الجمعية بمحافظة كفر الشيخ نفذت عدداً كبيراً من المشروعات الخيرية ومنها بجانب تنمية القرى الفقيرة تسليم مشروعات صغيرة ومتناهية الصغر للسيدات الأرامل غير القادرات والأسر غير القادرة، وكذلك مساعدة شرائح غير القادرين بالمحافظة من مرضى «القلب، والعيون» لإجراء الجراحات المطلوبة، وصرف الدواء اللازم بعد توقيع الكشف لدى أفضل المؤسسات الطبية فى المحافظة، وفي القاهرة، وكذلك توزيع المساعدات الموسمية على شرائح غير القادرين فى المحافظة من «شنطة رمضان، وبطاطين الشتاء، ولحوم الأضاحي».