كفر الشيخ: استلام 6560 «تابلت» لتوزيعها على طلاب الأول الثانوي

أعلن اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، في بيان اليوم، استلام 3 إدارت تعليمية 6560 جهاز «تابلت» كدفعة ثانية تمهيدا لتوزيعها على طلاب الصف الأول الثانوي.

وذكر المحافظ، أن من هذه الدفعة 2720 جهازا تابلت لإدارة سيدي سالم، و1024 لإدارة فوه، و2834 لإدارة بيلا، مشيرا إلى أن المديرية استلمت 20 ألفا و500 تابلت بالمرحلة الأولى ليصبح عدد الأجهزة التي تم استلامها لصالح مديرية التربية والتعليم بكفر الشيخ حتى الآن 27 ألفا و60 تابلت لجميع الإدارات التعليمية.

تسليم التابلت لطلاب الثانوية بكفر الشيخ

وكان محمد عبدالله، وكيل الوزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ، شهد تسلم الدفعة الثانية من أجهزة التابلت إلى جميع الإدارات التعليمية، بحضور الدكتور علاء جودة، وكيل المديرية، ومصطفى مرعي مدير عام التعليم العام، ووائل لطفي، مدير التعليم الثانوي بكفر الشيخ، ومحمد عتمان، وسيتم تسليم طلاب وطالبات الصف الأول الثانوي العام فورا، وسيؤدي طلاب الصف الأول الثانوي بالإدارات التعليمية في فوه وبيلا وسيدي سالم، امتحانات الفصل الدراسي الأول ورقيا.

موعد اختبارات الصف الأول والثاني الثانوي

وكانت مديرية التربية والتعليم بكفر الشيخ أرسلت خطابا رسميا إلى جميع الإدارات التعليمية التابعة لها، بشأن مواعيد اختبارات تجريبية لطلاب الصف الأول والثاني الثانوي وضرورة عقدها بتوقيتات ثابتة وتكون على مستوى المديرية.

ونوهت مديرية التربية والتعليم خلال خطابها الموجه إلى جميع الإدارات التعليمية التابعة لها، على ضرورة حضور جميع طلاب الصف الأول والثانى الثانوى فى مواعيد الاختبارات التجريبية والتنبيه عليهم بإحضار أجهزة التابلت وشحنها وتحديثها، تنفيذا للتوجيهات السابقة.

وعُقد اليوم الأربعاء اختبار تجريبي للصف الأول الثانوي على مستوى المديرية، عقب إجراء الإدارات التعليمية اختبارات خاصة بها، ويعقد غدا الخميس اختبار تجريبي للصف الثاني الثانوي بقسميه العلمي والأدبي في تمام الساعة الثانية عشرة والنصف ظهراً.

وأوضح وكيل وزارة التربية والتعليم في كفر الشيخ، أن مركز التطوير التكنولوجي سيستقبل الطلاب يوم الاثنين المقبل، 9 يناير الجاري، لإجراء الصيانة وإصلاح الأعطال بالتابلت، لوجود مندوبين من إحدى الشركات الخاصة.