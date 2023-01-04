إصابة شابين في تصادم دراجتين ناريتين بضواحي بورسعيد.. «سرعة زائدة»

أصيب شابان، مساء اليوم، في تصادم دراجتين ناريتين، بمنطقة السيدة نفيسة بحي الضواحي ببورسعيد، بسبب السرعة الزائدة، وجرى نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.

نقل المصابين إلى المستشفى

تلقى اللواء مدحت عبد الرحيم مدير أمن بورسعيد، إخطارا من الدكتور مصطفى شعبان رئيس فرع التأمين الصحي الشامل ببورسعيد، يفيد باستقبال مستشفى الزهور، محمد محمد محمد بسام، 29 عاما، يقطن بتعاونيات قصر الثقافة، مصاب بكسر في القدم اليسرى، وباهر أحمد المتولي محمد عليوة، 26 عاما، يقطن بمساكن عمرو بن عبد العزيز، مصاب بكسر بالذراع الأيمن، واشتباه ما بعد الارتجاج، وجرى تقديم الإسعافات الأولية لهما.

السرعة الزائدة سبب الحادث

تبين من التحريات الأولية لرجال البحث الجنائي بمديرية أمن بورسعيد، أن المصابين كانا يقودان دراجتين ناريتين، بمنطقة السيدة نفيسة بحي الضواحي، بسرعة جنونية، فاصطدما معا، ونتج عن الحادث إصابتهما.

وانتقل رجال إدارة مرور بورسعيد، إلى مكان الحادث، وجرى رفع الدراجتين الناريتين من نهر الطريق، لتحقيق السيولة المرورية، والتحفظ عليهما بإدارة المرور تحت تصرف النيابة العامة.