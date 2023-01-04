إصابة شخصين في انقلاب سيارة محملة بـ«مازوت» على الطريق الصحراوي بالمنيا

أصيب، مساء اليوم الأربعاء، سائق وتّباع، في انقلاب سيارة فنطاس محملة بالمازوت على الطريق الصحراوي الغربي، أمام قرية تونا الجبل التابعة لمركز ملوي في جنوب محافظة المنيا، دون إعاقة حركة المرور.

انقلاب سيارة محملة بالمازوت

وتلقى اللواء أسامة عبد العظيم مساعد وزير الداخلية لأمن محافظة المنيا، إخطارا من غرفة عمليات النجدة، بانقلاب سيارة فنطاس محملة بالمازوت، رقم «6156 د ن ب» على الطريق الصحراوي الغربي، بالقرب من نقطة إسعاف قرية تونا الجبل بمركز ملوي.

وبانتقال الأجهزة الأمنية وقوات الحماية المدنية والفحص، تبين إصابة كلا من جمعة شعبان محمد، 52 عاما، سائق، ومصطفى عبد العاطي علي، 24 عاما، تباع، يقيمان في محافظة بني سويف وتم نقلهما للمستشفي التخصصي لتلقي العلاج، حيث تنوعت الإصابات بين سحجات وكدمات وكسور، فيما تم التحفظ علي السيارة تحت تصرف النيابة العامة التي باشرت التحقيق.

السرعة سبب الحادث دون تعطل المرور

ورجحت التحريات الأولية لإدارة البحث الجنائي انقلاب السيارة بسبب السرعة، دون تعطل حركة المرور، حيث لم ينكسب المازوت على الطرق مما سهل رفع السيارة وتسير الحركة، وتم تحرير محضر بالحادث.