إصابة 13 شخصا في تصادم سيارة بعمود إنارة بأسوان

أصيب 13 شخصا في حادث تصادم سيارة بعمود إنارة أمام قرية السيالة بمركز نصر النوبة في محافظة أسوان، وانتقلت سيارات الإسعاف إلى مكان الحادث ونقلت المصابين إلى المستشفى لتقديم الرعاية الطبية اللازمة لهم، فيما انتقلت الأجهزة التنفيذية والأمنية إلى مكان الحادث.

تصادم سيارة بعمود إنارة

وتلقى مرفق إسعاف أسوان إخطارا من مركز شرطة نصر النوبة، يفيد وقوع حادث تصادم سيارة «كبوت» بعمود إنارة أمام قرية السيالة التابعة لدائرة المركز، مما أسفر عن إصابة 13 شخصا.

10 سيارات إسعاف لنقل المصابين إلى المستشفى

ودفع مرفق إسعاف أسوان على الفور بـ10سيارات إلى مكان الحادث، وجرى نقل المصابين إلى مستشفى كوم أمبو المركزى لتلقي العلاج اللازم وإجراء الفحوصات الطبية اللازمة لهم.

وحُرر محضر بالواقعة، وأُخطرت جهة التحقيق لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وعملت الأجهزة التنفيذية على إزالة آثار الحادث، وإعادة تسيير الحركة المرورية في المنطقة والتحفظ على السيارة المتسببة في الحادث.