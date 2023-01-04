تفاصيل إصابة 5 أطفال سقط عليهم حائط في بني سويف.. «كانوا بيلعبوا»

كشف مدحت صلاح رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة ببا جنوب بني سويف، تفاصيل إصابة 5 أطفال في سقوط حائط من البلوك الأبيض، بقرية جبل النور التابعة لمركز ببا.

سقوط حائط جنوب بني سويف

وقال رئيس المدينة في تصريحات لـ«الوطن»، إن الحائط المنهار عبارة عن سور مبني بالبلوك الأبيض بدون أي مواد تثبيت أسمنت حول قطعة أرض فضاء، وأن الأطفال كانوا يلهون بجانبه، وسقط بجوارهم «الحمد لله، كلها إصابات خفيفة».

إصابة 5 أطفال

وأصيب 5 أطفال بإصابات مختلفة، اليوم الأربعاء، إثر انهيار جزئي لسور حول قطعة أرض فضاء، بقرية جبل النور الواقعة شرق النيل دائرة مركز ببا جنوب محافظة بني سويف، وتم استدعاء سيارات الإسعاف لنقلهم إلى مستشفى بني سويف التخصصي.

حالة المصابين

وانتقل الدكتور محمد يوسف عبد الخالق وكيل وزارة الصحة ببنى سويف، إلى مستشفى بني سويف التخصصي، للاطمئنان على الحالة الصحية للاطفال الذين تعرضوا لاصابات مختلفة عقب سقوط سور عليهم اثناء لهوهم بقرية جبل النور.

وأوضح الدكتور تامر حامد، مدير المستشفى التخصصى، تقريرا طبيا بالاصابات التى تعرض لها الاطفال، وهى عبارة عن كسور فى عظمة الفخذ والقدم لطفلين وجروح وسحجات للآخرين، وطمأن أهالى الاطفال أن حالتهم العامة مستقرة، وجرى تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق.