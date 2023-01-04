ليلى علوي: أستعيد ذكريات طفولتي مع جدتي في عيد ميلادي

أعربت الفنانة ليلى علوي، عن خالص تقديرها وشكرها لكل من هنأها بذكرى ميلادها اليوم، متمنية لجمهورها كل شيء جميل في حياتهم، مشيرة إلى أنها تقوم بكشف حساب يومي ولا تنتظر آخر العام حتى تحاسب نفسها، فضلًا عن أنها تتذكر كل ذكرياتها قديمًا في يوم مولدها وخاصة أيام الطفولة، خاصة ذكرياتها الجميلة مع جدتها.

تمثيل فيلم غنائي

وأضافت «علوي»، خلال مداخلة هاتفية في برنامج «مصر جديدة»، الذي تقدمه الإعلامية إنجي أنور، على شاشة «ETC»، أنها تحلم بتمثيل فيلم غنائي وأدوار سينمائية مختلفة لا يتوقعها الجمهور: «بحلم بكل شيء جميل لكل أهلي وأحبابي وكل الناس»، موضحة أنها تقوم بتصوير عمل فني سينمائي جديد اسمه «سهل حشيش».

وأوضحت أنه من المتوقع عرض سهل حشيش قريبًا، نافية وجود أي أعمال درامية تعرض لها في السباق الرمضاني 2023، مؤكدة اهتمامها حاليا بالأعمال السينمائية.