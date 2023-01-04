ليلى علوي في عيد ميلادها الـ61: النوم الجيد والتسامح والرضا أهم أسباب الجمال

كشفت الفنانة ليلى علوي، عن سر رشاقتها وجمالها في عيد ميلادها الـ61، قائلة إنّ النوم الجيد والتسامح والرضا، أسباب مهمة للحفاظ على جمال الإنسان، فضلا عن أنّها تحاول دائما الحفاظ على وزنها دون زيادة.

عيد ميلاد ليلى علوي

وأضافت ليلى علوي، في تصريحات لـ«الوطن»، أنّها تمارس عدّة رياضات بانتظام، منها السباحة والمشي لفترات طويلة وقيادة الدراجات، إضافة إلى الرقص الذي يفرغ طاقة كبيرة.

وتابعت الفنانة ليلى علوي، أنّها تحب سماع الأغنيات، ومنها «المهرجانات»، لكنها غير قادرة على حفظ كلماتها.

فيلم «مهمة في سهل حشيش»

وفي سياق آخر، تستعد الفنانة ليلي علوي، لاستكمال تصوير فيلمها الجديد «مهمة في سهل حشيش»، خلال الأيام القليلة المقبلة، وهو من تأليف لؤى السيد وإخراج محمود كريم، ويشارك في بطولته، الفنانين حمدي الميرغني، وبيومي فؤاد، وطه دسوقي، وفرح الزاهد، ومحمد محمود، ومصطفى غريب، وعدد آخر من الفنانين.