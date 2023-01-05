تعرف على ‎أبطال فيلم الباب الأخضر بعد عرضه على منصة «WATCH IT»

يتطلع قطاع كبير من الجمهور، إلى التعرف على أبطال فيلم الباب الأخضر، بعد عرضه لأول مرة عبر منصة «ووتش إت» بشكلٍ حصري، حيث تصدر قائمة الأعمال الموجودة عبر المنصة الشهيرة.

فيلم الباب الأخضر

فيلم الباب الأخضر، بطولة إياد نصار، وسهر الصايغ، وخالد الصاوي، ومحمود عبد المغنى، وبيومي فؤاد، وأحمد فؤاد سليم، وحمزة العيلي، ورشدي الشامي، وعابد عناني، وإسلام حافظ وحنان سليمان، وهو قصة وسيناريو وحوار الكاتب الراحل أسامة أنور عكاشة، وتصوير وإخراج رؤوف عبد العزيز.

البرومو الخاص بالفيلم

وظهر الفنان إياد نصار، في البرومو الخاص بالفيلم، مُمسكًا بحقنة بداخلها مصل ذات تأثير خطير على البشر، وتدور أحداث فيلم الباب الأخضر خلال فترة التسعينيات في إطار اجتماعي حول قضية التخلي عن المبادئ والأخلاق، في إطار شيق يغوص من خلاله أبطال العمل في مجموعة القيم الحاكمة للمجتمع المصري خلال تلك الحقبة الهامة من تاريخ الدولة المصرية.