مصل يغير ملامح حياتك.. طرح البرومو الرسمي لفيلم «الباب الأخضر» (فيديو)

كشفت منصة WATCH IT، عن البرومو التشويقي الرسمي لفيلم الباب الأخضر، عن رائعة الكاتب الراحل أسامة أنور عكاشة، عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

ويعرض فيلم «الباب الأخضر» لأول مرة وحصريا على WATCH IT، وهو قصة وسيناريو وحوار الكاتب الراحل أسامة أنور عكاشة، وتصوير وإخراج رؤوف عبد العزيز.

وكتبت WATCH IT معلقة على البرومو الرسمي: «في زمن غير الزمن، مصل قادر يغير ملامح حياتك وذكرياتك! بين الدراما والتشويق اتفرج على فيلم الباب الأخضر ابتداءً من 4 يناير، آخر كتابات الراحل أسامة أنور عكاشة وأجدد أعمال WATCH IT الأصلية».

تفاصيل ظهور إياد نصار في الباب الأخضر

وسيطر على البرومو التشويقي حالة من الإثارة والتشويق والغموض خاصة بعد ظهور مصل، يقوم بحقنه الفنان إياد نصار، يغير ملامح حياة الإنسان، وشهد البرومو العديد من الأحداث المشوقة بين جميع أبطال العمل المغلفة بالغموض، بسبب وجود هذا المصل، ومدى التأثير الخطير الذي سوف يحدثه، وتكشف عنه أحداث الفيلم حينما يتم عرضه 4 يناير المقبل.

تعرف على أبطال وأحداث الفيلم

يشار إلى أن فيلم الباب الأخضر بطولة النجم إياد نصار، سهر الصايغ، خالد الصاوى، محمود عبدالمغنى، بيومى فؤاد، أحمد فؤاد سليم، حمزة العيلى، رشدى الشامى، عابد عنانى، إسلام حافظ، حنان سليمان، إخراج رؤوف عبدالعزيز.

تدور أحداث الفيلم خلال فترة التسعينيات في إطار اجتماعي حول تخلى البشر عن مبادئهم وأخلاقهم، وتغنى مطربة الراب نغم صالح الأغنية الدعائية للفيلم.

فيلم الباب الأخضر قصة وسيناريو وحوار الكاتب الراحل أسامة أنور عكاشة، وصوره رؤوف عبدالعزيز بعد حصوله على موافقة أسرة الكاتب الكبير الراحل، والذي كتبه في فترة الثمانينات ضمن مجموعة من الأفلام التي كتبتها ولم تظهر للنور.