بتكلفة 1.5 مليار جنيه.. بدء تنفيذ مشروع إنشاء محور «الخارجة - سوهاج» 

في ظل التنمية الشاملة لقطاع صعيد مصر، واهتمام الرئيس عبدالفتاح السيسي بملف قطاع الصعيد، كان لمحافظة الوادي الجديد من التنمية نصيب؛ إذ يجرى إنشاء أحد أهم المشروعات القومية المهمة، وهو طريق «الخارجة - سوهاج».

يأتي ذلك ضمن خطة محافظة الوادي الجديد لتطوير منظومة الطرق وربط المحافظة بمحافظات الجوار، وتصل تكلفته الإجمالية نحو 1.5 مليار جنيه.

الانتهاء من 142 كم من طريق «الخارجة - سوهاج»

وزار اللواء دكتور محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد، أمس الأربعاء، أعمال مشروع إنشاء محور «الخارجة - سوهاج» الجاري تنفيذ،ه ليكون نقطة تلاقي الطريق الصحراوي الغربي بطول 142 كيلو متر، تحت إشراف جهاز التعمير بالمحافظة، ورافقه اللواء هشام عبدالسلام، رئيس الجهاز.

مليار ونصف تكلفة محور الخارجة- سوهاج

وقال محافظ الوادي الجديد، في بيان صحفي له، إن التكلفة التقديرية للمشروع تبلغ مليار ونصف؛ إذ جرى البدء في تنفيذ المرحلة الأولى بطول 117 كيلو مترا، بدءًا من مدينة الكوامل بإتجاه مدينة الخارجة، وجارٍ طرح المرحلة الثانية بطول 25 كيلو متر من مدخل مدينة الخارجة وحتى منطقة النقب.

وأكّد المحافظ أهمية المحور الجديد كشريان تنموي يُسهم في تحقيق التنمية الشاملة وجذب الاستثمار، وتحقيق أهداف الجذب السكاني من خلال إقامة مجتمعات عمرانية جديدة وربط المحافظة بوادي النيل.