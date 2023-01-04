788 منشأة صناعية في سوهاج توفر 11.8 ألف فرصة عمل للشباب

اهتمت الدولة بالصناعة في الصعيد، فأنشأت العديد من المشروعات الصناعية خاصة في محافظة سوهاج، إذ بلغ عدد المنشآت الصناعية المسجلة بسوهاج 778 منشأة داخل 9 مناطق صناعية، يعمل بها 11.8 ألف عامل، بينما وصل عدد المشروت الصناعية بمحافظة سوهاج 831 مشروعا.

مجمع الصناعات الصغيرة بجرجا

من المنشآت الجديدة في سهاج، مجمع الصناعات الصغيرة بغرب جرجا، الذي جرى إنشاؤه بتكلفة 858 مليون جنيه، على مساحة 65 فدانا، ويضم وحدات صناعية مجهزة معدنية وخرسانية ومناطق مجهزة للشحن والتحميل وإطفاء حريق وتوصيل كامل المرافق.

مصنع يونيفرسال لصناعة الكرتون

وجرى إنشاء عدة مصانع وخطوط إنتاج بحي الكوثر، منها مصنع يونيفرسال لصناعة الكارتون الميكرو والمنتجات الورقية الذي يوفر 40 فرصة عمل بحجم إنتاج 60 طنا شهريا مابين 2 إلى 3 أطنان يوميا.

مصانع للصناعات الصغيرة

جرى إنشاء مصنع أمون للغازات الصناعية لإنتاج غاز الأكسجين والنيتروجين والأرجون، لتغذية خط محافظات الصعيد بداية من بني سويف وحتى أسوان، ومصنع الأهرام للبلاستيك الذي يوفر 400 فرصة عمل، وإنشاء 4 صهاريج كروية لتخزين غاز البوتاجاز، بسعة 6.5 ألف طن لتوفير المخزون الاستراتيجي للمحافظة بتكلفة 120 مليون جنيه.

مصنع الأسمنت بسوهاج

يعد مصنع الأسمنت أحد أهم المشروعات العملاقة بمحافظة سوهاج بتكلفة 5.5 مليار جنيه، على مساحة مليون متر مربع، و2 مليون متر للمحجر، بطاقة 3000 طن يوميا، وكذلك مصنع للحوائط الأسمنتية والخرسانة الجاهزة والطوب الأسمنتي.

المجمع الحرفي الصناعي بقرية عرب بني واصل بمركز ساقلتة، على مساحة 600 متر، ويوفر 100 فرصة عمل للشباب أصحاب الحرف.