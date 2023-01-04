إصابة شخص في حريق بسوق أغنام غرب الإسكندرية.. انفجار أسطوانة غاز

أصيب شخص باختناق في حريق نشب داخل سوق الأغنام بنطاق حي العامرية أول غرب المدينة، بسبب انفجار أنبوبة غاز داخل السوق، فيما تمكنت قوات الدفاع المدني والحريق بمديرية أمن الإسكندرية من السيطرة على الحريق قبل أن يتسبب في إصابة آخرين أو وقوع حالات وفاة.

حريق في سوق الأغنام بالإسكندرية

وتلقت مديرية أمن الإسكندرية اليوم، إخطارا من شرطة النجدة بورود بلاغ، بانفجار انبوبة غاز داخل سوق الغنم مساكن البردويل بحي العامريه أول، مما أدى إلى نشوب حريق داخل السوق ووجود مصاب.

وتوجهت قوة من شرطة النجدة وقسم شرطة العامرية أول ومسؤولو الحي بصحبة سيارات الإسعاف لمكان البلاغ، وتبين انفجار أنبوبة غاز داخل السوق، مما أدى لاحتراق فرش وبعض المحتويات المجاورة له.

السيطرة على حريق سوق العامرية للأغنام

وجرى السيطرة على الحريق بواسطة رجال الدفاع المدني، وجرى إسعاف «محمد. ع»، 25 عاما، والذي أصيب باختناق في مكان الحريق.

وحُرر محضر بالواقعة، وأُخطرت النيابة لمباشرة التحقيقات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.