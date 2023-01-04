يوسف الحسيني يشيد بالمدن الجديدة: «مش باقي غير إننا نبني في الفضاء»

قال الإعلامي يوسف الحسيني، إن ما تقوم به القيادة السياسية من بناء المدن الجديدة وتطوير المدن القائمة والقديمة لهو درب من دروب الخيال، إذ أن القيادة السياسية لا تألوا جهدا في التشييد والبناء، ممازحا: «لم يتبق إلا أن يبنوا مدنا في الفضاء».

الحسيني: نحافظ على كل الاشتراطات

وأضاف «الحسيني»، خلال تقديمه لبرنامجه «التاسعة»، المذاع على الفضائية المصرية الأولى، أن ما جرى إنشاؤه وتشييده في منطقة أبو قير بالإسكندرية، لم يحدث على مستوى المنطقة العربية كافة، إذ أن القيادة السياسية قامت ببناء الأكبر والأحدث والأكثر استدامة، ويحافظ على البيئة، «محافظين على كل الاشتراطات».

وتابع: «القيادة السياسية الحالية بتسدد في ديون وبتبني بلد من أولها كانت مفروطة العقد، والنظام الحالي بيؤكد دائما على إمكاناتنا في التصنيع وتوطين التصنيع والاستثمار في التكنولوجيا والبحث العلمي».