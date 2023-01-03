ابن شقيق عباس العقاد لـ يوسف الحسيني: قرار إزالة منزل عمي في أسوان غير حقيقي

قال الإعلامي يوسف الحسيني، إن عباس العقاد واحد من أهم مفكري العصر الحديث في العالم وليس في مصر فقط، ولا يختزل في كونه أديبا، إنما هو مفكر بالمعنى الكامل والحقيقي، لافتا إلى أن الاطلاع على كتابات العقاد، يرى أنه لا يفرض المعلومة أو الإجابة على القارئ بل يتيح له المعرفة.

عبقرية العقاد

وأوضح «الحسيني» خلال تقديمه برنامج التاسعة المذاع على القناة الأولى من التلفزيون المصري، أنه يجب أن تكتب سلسلة عن عبقرية العقاد مثل العبقريات التي كتبها هو، متابعا «للأسف هناك أجيال كاملة لا تعرف العقاد، وهم أجيال أبناءنا، وكذلك طه حسين ويوسف أدريس، وهو أمر مؤسف».

لابد أن يتحول هذا المنزل إلى متحف حقيقي

وأشار الإعلامي يوسف الحسيني، إلى أن هناك قرار أثير الحديث عنه مؤخرا، بإخلاء منزل العقاد في أسوان، ولكنى أشك أنه يمكن هدم هذا المنزل، متابعا «عندي يقين بأن الدولة لن تقوم بمثل هذا الأمر، ولابد أن يتحول هذا المنزل إلى متحف حقيقي للعقاد، وللأسف لا نعطى الكتاب المصريين والعرب حقهم في التقدير على عكس مانفعله مع الكتاب الغرب».

أول رد من أسرة العقاد

قال المهندس رامي العقاد، ابن شقيق عباس العقاد، إن منزل العقاد تم تصنيفه على أنه بيت أثرى من وزارة الثقافة، وطلبوا إيقاف أي تغير في معالمه مع تشكيل لجنة من كلية الهندسة لترميم المنزل بالشكل الذي لا يغير من معالمه الحقيقية.

وأوضح رامي العقاد، في مداخلة هاتفية لبرنامج التاسعة، أن الخبر المتداول بإزالة المنزل لا أساس له من الصحة، وعرفنا به من مواقع التواصل الاجتماعي «منتظرين قرار من لجنة الهندسة لتطوير المنزل، وتحويله لمكان تراثي يحمل عبق العقاد وتاريخه».