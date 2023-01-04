رامي صبري يطرح أغنيته الجديدة «أنت الأصل» غدا

أعلن الفنان رامي صبري، عبر حسابه بموقع تبادل الفيديوهات والصور إنستجرام، موعد طرح أغنيته الجديدة أنت الأصل.

ونشر رامي صبري جزءا من الأغنية، وعلق عليها: «أنت الأصل من ألبوم معايا هتبدع.. بكره على يوتيوب وجميع المنصات الموسيقية».

أغنية أنت الأصل، كلمات تامر حسين، ألحان عزيز الشافعي، توزيع مكس وماستر تميم.

ألبوم معايا هتبدع

وأعلن رامي صبري في منتصف ديسمبر الماضي، تفاصيل ألبومه الجديد معايا هتبدع عبر حسابه بموقع تبادل الفيديوهات والصور «إنستجرام»: «تفاصيل ألبومي الجديد معايا هتبدَّع يوم 20 ديسمبر 2022، الألبوم 8 أغان هيتم طرحها على يوتيوب وكل المنصات الموسيقية من يوم 20 ديسمبر حتى 6 يناير».

كما كشف صبري عن تصوير إحدى أغنيات الألبوم بطريقة الفيديو كليب، قائلا: «تم تصوير فيديو كليب واحد بفكرة جديدة لأغاني الألبوم كله مع المخرج الرائع فادي حداد في لبنان».