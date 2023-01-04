يوسف الحسيني عن السلع: «مفيش حاجة ناقصة.. كله موجود حتى لو غالي»

قال الإعلامي يوسف الحسيني، إن مصر لا تعاني أي أزمات سلعية في المنتجات المختلفة كدولة ألمانيا وغيرها من الدول الأوروبية الكبرى، مشيرا إلى أن مصر بها أزمة في ارتفاع الأسعار فقط وليس أي أزمة سلعية، «إحنا معندناش حاجة ناقصة، كله موجود حتى لو غالي».

الحسيني: متوسط العمل العالمي 6 ساعات يوميا

وأضاف «الحسيني»، خلال تقديمه لبرنامجه «التاسعة»، المذاع على الفضائية المصرية الأولى، أنه في حال عملت القوة العاملة المصرية بإنتاجية متوسطة مثل المتوسط العالمي والبالغ من 5 إلى 6 ساعات يوميا، سيتضاعف حجم الاقتصاد المصري مرات عدة، «لو قولتلكم حجم الإنتاجية هنا كام هنزعل، مفيش داعي».

الحسيني: حجم الاقتصاد بتاعنا هيتضاعف فوق الـ20 مرة

وتابع: «لو اشتغلنا 5 ساعات صافي في اليوم، حجم الاقتصاد بتاعنا هيتضاعف فوق الـ20 مرة، ولك أن تتصور ساعتها حجم دخلك يبقي عامل ازاي، والخدمات اللي هتقدملك عاملة ازاي، وشكل مصر هيبقي عامل ازاي».