شباب «بلطيم» في زيارة لمستشفى 57357 لدعم مرضى السرطان: بنفرحهم

لإدخال السرور على مرضى السرطان بمسشتفى 57357 ودعمهم نفسيًا، فكر عبدالكريم البربري في زيارة للأطفال، يحتفل معهم بالعام الجديد ويهون عليهم مرضهم ومعاناتهم، وإخراجهم من كئابة غرف العلاج الكيماوي القاسية، فبدأ بمنشور عبر «فيس بوك» يبحث عن منضمين لمبادرته، وانتهى بتجميع أكبر عدد من أصدقائه وخططوا للذهاب إلى المستشفى.

انضم العديد من أصدقاء «عبدالكريم» إليه، وبدأوا بتخطيط برنامج زيارة مرضى السرطان بالمستشفى، بحسب حديثه لـ«الوطن»، مؤكدًا أنه ظل أسبوعًا للوصول إلى عدد مناسب لإتمام الزيارة: «نزلت منشورات واستوري وفضلت أسبوع أجمع الناس، كنا 11 واحد، وحجزنا ميكروباص خاص واتفقنا على الميعاد».

لعب أطفال وزي ميكي ماوس وبطوط

من مدينة بلطيم بمحافظة كفر الشيخ، إلى مستشفى 57357 لعلاج سرطان الأطفال، سافر «عبدالكريم» هو ومجموعته، واشتروا العديد من ألعاب الأطفال، كما اشتروا زي كامل لشخصيات كرتونية مثل «ميكي ماوس وبطوط»: «اشترينا كل حاجة وجبنا لبس كرتون ولبسناه عشان نفرح الأطفال، وكان يوم جميل وكلنا مبسوطين بالزيارة، قدرنا نعمل حاجة مفيدة».

تبرع بـ«أموال ودم»

اتفق «عبدالكريم» على الميعاد مع إدارة المستشفى، وأبلغوه بالإجراءات المُتبعة أثناء الزيارة، وإجراءات التبرع لمستشفى 57357: «أخدنا الماسكات والزي ودخلنا للأطفال لابسينها، وكانوا فرحانين فوق الوصف، وزعنا عليهم الألعاب، وغنينا معاهم وطبلنا ورقصنا بزي الكرتون واتصورنا معاهم»، مُضيفًا أنهم تبرعوا لحساب المستشفى بمبالغ مالية، كل مُتبرع بالمبالغ التي يقدر عليها: «كل واحد دخل لوحده اتبرعنا بأموال وبالدم».