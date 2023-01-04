«رامي» يستغل سيارته في توصيل مرضى السرطان مجانا: «أخدمهم طول عمري»

«أعطى الله لمرافق المريض وخادمه أجرا لا يقل عن أجر المريض، وربما يزيد».. مقولة اقتدى بها الشاب الثلاثيني ابن محافظة الأقصر، في خدمة المرضى وتوصيلهم لأحد مستشفيات السرطان بالمجان، بعدما شاهد معاناتهم الدائمة في الوصول إلى المستشفيات المنشودة، فضلا عن تعب المرضى أو المرافقين له في المواصلات.

توصيل المرضى لمستشفى السرطان بالأقصر

فعل الخير لا يحتاج إلى بذل مجهود كبير، بل يحتاج أن تفكر في مساعدة المحتاجين ومدى احتياجهم لك، هذا ما فعله رامي رأفت الشاب الثلاثيني، استغل سيارته في تقديم الخير، ومساعدة المرضى، وتوصيلهم للمستشفى مجانا، قائلا: «الناس محتاجة اللي يفكر فيها ويساعدها وهما فعلا محتاجينا وأنا حبيت أعمل دا باللي في إيدي» حسب ما رواه خلال حديثه مع «الوطن».

موقف يدفع «رامي» لتدشين المبادرة

موقف بسيط دفع «رامي» في التفكير لتدشين مبادرته لتوصيل مرضى السرطان إلى المستشفى، «في مرة كنت رايح البنك وجذب انتباهي مستشفى الأورمان وأنا بتفرج عليها جاتلي ست كبيرة قالتلي أنت مش طالع وأنا كنت بتحرك فعلا وخدتها معايا ومن هنا قررت أبدأ المبادرة دي» حسب تعبيره.

بداية المبادرة

ما يقرب من عامين، بدأ «رامي» في مساعدة المرضى وتوصيلهم بالمجان لمستشفى السرطان بالأقصر، قائلا: «بدأت فيها من سنتين، ومحبتش أقطع العادة وإن شاء الله مش هتتقطع غير بأجل صاحبها» هكذا عبر «رامي»، موضحا أنه كان يشاهد المرضى تذهب باستمرار إلى المستشفى لكنهم لم يملكوا القدر الكافي من المال الذي يجعلهم متأهبين دائما للذهاب، فضلاً عن خجلهم من طلب المساعدة من الغير.

«بقيت بدور على ناس تنضم للمبادرة دي لأن فعلا المرضى ظروفهم صعبة وكفاية عليهم تعبهم وهما فعلا محتاجين إننا نفكر فيهم» روى صاحب الـ36 عاما، موضحا أنه سيبقى دائما سندا ودعما لهؤلاء المرضى، متمنيا أن يجعل دعواتهم من نصيبه وأسرته.