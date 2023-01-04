رئيس بنك مصر يحذر من كسر شهادة الـ 18%: الخسارة ستكون كبيرة

قال محمد الإتربي رئيس بنك مصر، و رئيس اتحاد بنوك مصر، إن مصر لديها إمكانيات ومصادر أموال جيدة ومتنوعة، مؤكدا أن الأزمة الروسية الأوكرانية أثرت على العالم، وذلك خلال مداخلة هاتفية في برنامج «مساء دي إم سي»، الذي يقدمه الإعلامي رامي رضوان، ويعرض على قناة «دي إم سي».

تفاصيل جديدة عن طرح شهادات بفائدة 25%

وكشف «الأتربي»، عن أنه جرى إصدار الشهادة بعائد 25% لعدة أسباب أولها التعامل مع التضخم، وتقليل التضخم والحد منه، موضحًا في الوقت ذاته أن شهادة 25% ستكون متاحة لفترة محدودة، موجهًا تحذيرًا عاجلًا لأصحاب شهادة بعائد 18%، مشيرا إلى أنه يجب الحذر من موضوع كسر الشهادة الفترة الحالية.

كسر شهادة الـ 18% خسارة كبيرة

وطالب رئيس بنك مصر، المواطنين بعدم كسر شهادة الـ 18%، لأن الخسارة ستكون كبيرة، «أنصح العملاء بعدم كسر شهادة الـ 18% لمن قام بها الفترة الماضية منعا للخسارة».