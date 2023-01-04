قصواء الخلالي ترد على تساؤلات الجمهور حول غيابها الأسبوع الجاري: وعكة صحية

كشفت الإعلامية قصواء الخلالي، عن تعرضها لوعكة صحية، أدت لتغيبها عن تقديم برنامجها «في المساء مع قصواء»، الذي يُعرض على قناة «سي بي سي»، وعرض عدد من الحلقات المجمعة، خلال الأسبوع الجاري.

وكتبت «الخلالي»، عبر صفحتها على «فيس بوك»: «مررت بحالةٍ صحيةٍ، استحالت ظرفًا طارِئًا؛ تجاوزته بلطفِ الله وكرمِه المعتاد، لكنها أوجدت احتياجًا لراحةٍ تطوي سَكينةً لبعض ضجيج الجسد والعقل لعدِة أيام، فله الحمد، ومِنه الفضل، وأمرنا عنده كله خير بإذن الله، ورحم اللهُ من تأذَّى فكتم وصبر، ومن تَنعَّمَ فحمد وجهر».

وانهالت التساؤلات عبر الصفحة الرسمية للبرنامج، بعد ظهور فقرات مجمعة لحلقات سابقة من حلقات البرنامج، على مدار الأشهر السابقة، تزامنا مع الاحتفال برأس السنة الجديدة، وردت الإعلامية قصواء الخلالي عبر صفحتها بكتابة منشور تؤكد فيه تعرضها لوعكة صحية طارئة جعلتها تتواجد في المنزل، ولم تستطع تقديم حلقات البرنامج الأسبوع الماضي.

برنامج «في المساء مع قصواء»، تقديم الإعلامية قصواء الخلالي، يذاع من الأحد إلى الثلاثاء، من التاسعة إلى الحادية عشر مساء، على قناة cbc.