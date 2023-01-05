شيرين رضا: شخصيتي في «وبينا ميعاد» لا تُشبهني

أعربت الفنانة شيرين رضا، عن سعادتها البالغة بردود فعل الجمهور حول دورها في مسلسل «وبينا ميعاد» الذي يُعرض حصريًا عبر قناة «دي إم سي»، موضحة أنّ الحلقات المُقبلة ستحمل العديد من المفاجآت.

وقالت شيرين رضا، لـ«الوطن»، إنّ شخصية «نادية» التي تُجسدها في مسلسل «وبينا ميعاد»، لا تُشبهها في الواقع، لافتة إلى أنّ كواليس التصوير تحمل أجواء أسرية، لاسيما وأنّ المسلسل يحمل قضية اجتماعية هامة.

تفاصيل مسلسل وبينا ميعاد

مسلسل «وبينا ميعاد» بطولة نخبة كبيرة من نجوم الدراما، مدحت صالح، نادية رشاد، بسمة، وفاء صادق، شيرين رضا، صبري فواز، محمد سليمان، خالد نور، هاجر الشرنوبي، وهو من تأليف وإخراج هاني كمال.

وهو مسلسل اجتماعي، يستعرض المشكلات الاجتماعية اليومية داخل الأسر المصرية، خاصة الصراع الدائر بين جيلي الشباب والكبار.

يُعرض مسلسل «وبينا ميعاد»، في تمام الساعة 8 مساءً على dmc العامة، والإعادة في الساعة 11 مساءً على قناة dmc drama.