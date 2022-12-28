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شيرين رضا تروج لمسلسلها الجديد «وبينا ميعاد»: «استنونا أول يناير»

كتب:

ياسمين محمود
08:15 ص | الأربعاء 28 ديسمبر 2022
شيرين رضا

شيرين رضا

كشفت الفنانة شيرين رضا عبر حسابها بموقع تبادل الفيديوهات والصور إنستجرام عن شخصيتها في مسلسلها الجديد «وبينا ميعاد»، المقرر عرضه أول يناير. 

ونشرت شيرين رضا، البوستر الدعائي الذي يحمل صورتها، وعلقت عليه: «نادية.. وبينا ميعاد هتقابلوها لأول مرة في 1 يناير».

ويعرض المسلسل يوميا من السبت للأربعاء في الثامنة مساءً على قناة dmc، والإعادة 11 مساءً على dmc drama.

مسلسل «وبينا ميعاد»

مسلسل «وبينا ميعاد»، يضم عددًا كبيرا من نجوم الفن أبرزهم مدحت صالح، صبري فواز، نادية رشاد، وفاء صادق، بسمة، محمد سليمان، هاجر الشرنوبي، خالد نور، وهو من تأليف وإخراج هاني كمال.

وتدور أحداث المسلسل في إطار اجتماعي عن المشكلات اليومية داخل الأسر المصرية، خاصة الصراع الدائر بين جيلي الشباب والكبار، ويقدم المسلسل كيفية التعامل وحل هذا الصراع.

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