أحمد فهمي يهنئ زوجته هنا الزاهد بعيد ميلادها: فخور بيكي

هنأ الفنان أحمد فهمي، زوجته الفنانة هنا الزاهد بعيد ميلادها، الذي يوافق اليوم الخميس 5 يناير، بنشر صوره تجمعهما عبر حسابه بموقع تبادل الفيديوهات والصور «انستجرام».

وعلق أحمد فهمي على الصورة، قائلا: «كل سنة وانتي طيبة يا هنونة ودايما ناجحة ومكسرة الدنيا وفخور بيكي».

فيلم مستر إكس

ويضم فيلم مستر إكس الثنائي أحمد فهمي وهنا الزاهد، وجرى الانتهاء من تصويره منذ أشهر، وينتظران عرضه خلال الفترة المقبلة بدور العرض.

وينتمي الفيلم لنوعية الأفلام الكوميدية، ويضم مجموعة من نجوم الفن، أبرزهم أحمد فهمي، هنا الزاهد، أوس أوس، بيومي فؤاد، محمد أنور، رحاب الجمل، ومحمود حافظ، وضيوف شرف أكرم حسني، عمرو يوسف، مصطفى خاطر، صبري فواز، وإخراج أحمد عبدالوهاب.