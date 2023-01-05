انقلاب مقطورة أعلى الطريق الإقليمي في منشأة القناطر بالجيزة

تلقى اللواء محمد الشرقاوي، مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، إخطارا من العميد تامر صالح، مفتش مباحث منشأة القناطر، يفيد فيه تلقيه بلاغا من عمليات النجدة بوجود حادث انقلاب سيارة نقل أعلى الطريق الإقليمي.

انقلاب سيارة نقل

على الفور انتقل المقدم محمد الجوهري، والقوة المرافقة له، إلى مكان الحادث، وبالانتقال والفحص تبين انقلاب سيارة نقل محملة طفلة رقم «ع. ج. س 314»، بمقطورة، قادمة من بني سويف اتجاه البحيرة، نتيجة اختلال عجلة القيادة بيد قائدها أثناء السير.

نتج عن ذلك اصطدامه بالحاجز الخرساني، ووجود تلفيات بالمال العام، عبارة عن هدم الجدار الخرساني بمساحة حوالي 2 متر، ولا توجد إصابات أو إعاقة بالمرور، وجرى رفع آثار الحادث، وتحرر محضر بالواقعة، وأحيل إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.