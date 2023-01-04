 حادث تصادم بين 5 سيارات أسفل نفق الطريق الأوسطي في حلوان

شهدت الطريق الأوسطي، اتجاه حلوان وقوع حادث تصادم بين 5 سيارات أسفل نفق الطريق، وانتقل رجال الشرطة إلى مكان الحادث، كما تمّ اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

تفاصيل الحادث

أما عن تفاصيل الحادث، فقد كانت البداية عندما ورد بلاغ الى رجال الشرطة يفيد وقوع حادث مروري بين عدد كبير من السيارات أسفل نفق الطريق الأوسطي اتجاه حلوان.

وانتقل رجال الشرطة وسيارات اسعاف وتبين وقوع حادث تصادم بين 5 سيارات أحداها نقل، ويتولى رجال المباحث مناقشة شهود العيان وتفريغ كاميرات المراقبة للوقوف على ملابسات الواقعة.