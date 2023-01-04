مصرع طفل وإصابة شاب في حادث تصادم بقنا

لقي طفل مصرعه، فيما أصيب شاب، مساء اليوم، في حادث تصادم بقرية الحلفاية بحري في مركز نجع حمادي، شمال محافظة قنا.

وتلقى اللواء إيهاب طه، مدير أمن قنا، إخطارًا من غرفة العمليات، يفيد ورود بلاغ من هيئة الإسعاف بوقوع حادث تصادم، حيث صدمت سيارة ميكروباص مسرعة طفلا، ثم صدمت دراجة نارية بقرية الحلفاية بحري، وأسفر الحادث عن مصرع الطفل وإصابة سائق الموتوسيكل.

مصرع الطفل وإصابة الشاب

وتبين بعد الفحص مصرع الطفل أحمد عز عبدالموجود، 4 أعوام، صدمته سيارة ميكروباص بدون لوحات أثناء انتظاره مع والدته على الطريق، وإصابة الشاب مجدي موسي صليب، 28 عامًا، صدمته ذات السيارة أثناء قيادته الموتوسيكل، في قرية الحلفاية بحري.

ونُقلت الجثة إلى مشرحة مستشفى الوقف المركزي، والمصاب إلى مستشفى نجع حمادي العام لتلقي العلاج والرعاية الطبية اللازمة.

وحُرر محضر بالواقعة وأخطرت جهة التحقيق لإتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الحادث ، والتي أمرت رجال المباحث بالتحري حول الواقعة وكشف ملابساتها.