طريقة الاستعلام عن مخالفات المرور 2023.. «هتعرفها من البيت»

مع بداية 2023، يرغب أصحاب السيارات الملاكي والأجرة، في الاستعلام عن مخالفات المرور بأسهل وأسرع طريقة، دون الحاجة للذهاب إلى المرور، لذا تستعرض «الوطن» طريقة الاستعلام عن مخالفات المرور 2023 إلكترونياً من أي مكان وفي أي وقت.

ويُقدم موقع النيابة العامة على شبكة الإنترت، خدمات نيابات المرور، وأبرزها خدمة الاستعلام عن مخالفات المرور المسجلة على رخص التسير بأنوعها المختلفة، ورخص القيادة، إضافة إلى خدمة الاطلاع على نماذج المخالفات المسجلة.

خطوات الاستعلام عن مخالفات المرور 2023 إلكترونياً

وعلى من يرغب من المواطنين في المحافظات المختلفة في الاستعلام عن مخالفات المرور 2023، أن يتبع الخطوات التالية:

1 - الدخول أولا إلى موقع النيابة العامة الإلكتروني، الذي يمكن الوصول إليه من خلال الضغط على هذا الرابط.

2 - يظهر أمامك العديد من الخدمات الإلكترونية التي تتعلق بالمرور، اضغط على أيقونة «الاستعلامات».

3 - يظهر اختيارين هما «مخالفات رخص المركبات»، و«مخالفات رخص القيادة» ويجب بعدها اختيار «مخالفات رخص المركبات» والضغط عليها.

4 - إدخال البيانات المطلوبة عن رخصة المركبة ثم الضغط «إجمال المخالفات».

5 - في الخطوة الأخيرة يتم الانتظار حتى تظهر المخالفات المسجلة على المركبة أو السيارة، كما يقدم موقع النيابة العامة خدمة تقديم تظلم على مخالفات المرور.