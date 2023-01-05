قناة القاهرة الإخبارية: مجلس النواب الأمريكي يفشل في اختيار رئيس له للمرة السادسة

كشف تامر جبر، مراسل قناة القاهرة الإخبارية من واشنطن، تفاصيل فشل مجلس النواب الأمريكي، في اختيار رئيس له للمرة السادسة، متوقعًا أن يفشل المجلس للمرة السابعة، والتي ستكون في السابعة مساءً بالتوقيت المحلي الأمريكي.

هناك أكثر من 3 ساعات بين الجولتين السادسة والسابعة

وأوضح خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي تامر حنفي، عبر فضائية «القاهرة الإخبارية»، أنه سيكون هناك أكثر من 3 ساعات بين الجولتين السادسة والسابعة لاختيار رئيس للمجلس، من أجل منح الفرصة للنواب الجمهوريين، للتوافق حول مرشح لرئاسة مجلس النواب.

وأشار «جبر» إلى أن الفرصة بين الجولتين السادسة والسابعة لاختيار رئيس مجلس النواب، من أجل منح كيفين مكارثي، المرشح الجمهوري، فرصة لإقناع الجناح المحافظ في الحزب للتصويت له في هذه الجولة.

مشاورات في الغرف المغلقة

ولفت مراسل القناة إلى وجود مشاورات حاليًا في الغرف المغلقة، من أجل التوافق على ترشيح «مكارثي» لرئاسة مجلس النواب، وإقناع المعارضين له من الجمهوريين بمنحه أصواتهم.

وأوضح تامر جبر أن «مكارثي» يحصل في كل جولة على أصوات أقل من المرشح الديموقراطي حكيم جفريز، زعيم الأقلية، الذي لا أمل له في الفوز.