قناة القاهرة الإخبارية: أوروبا تضع آليات جديدة لمنع انتشار فيروس كورونا

كشف سلامة عطالله، مراسل قناة القاهرة الإخبارية من بروكسيل، عاصمة الاتحاد الأوروبي، تفاصيل وضع أوروبا آليات جديدة لمنع انتشار فيروس كورونا مرة أخرى، مشيرًا إلى أنه للمرة الثانية تعقد لجنة الأمن الصحي في الاتحاد اجتماعًا خلال الأسبوع ذاته، لتنسيق الإجراءات والاستجابة الموحدة للدول الأعضاء، مؤكدًا أن هذه اللجنة تضم متخصصين ورأيها استشاريًا وليس إلزاميًا.

لا يوجد قرار أوروبي ملزم لكل الدول الأعضاء

وأوضح «عطاالله» خلال مداخلة عبر تطبيق «سكايب»، مع الإعلامي أحمد أبوزيد عبر فضائية «القاهرة الإخبارية»، أن لكل دولة أوروبية الحق في اتخاذ الاجراءات التي تراها مناسبة لمواجهة فيروس كورونا، نافيًا وجود قرار أوروبي ملزم لكل الدول الأعضاء.

وأشار مراسل القناة إلى وجود اختلاف في تقييم الوضع، وأن هناك من يقول بوجود خطر وشيك، والآخر يقول إن هناك خطرا محتملا، لافتًا إلى وجود 3 دول أوروبية من أصل 27 دولة عضو في الاتحاد تفرض اختبارات على القادمين من الصين، للتأكد من حملهم الفيروس من عدمه.

90% من الأوربيين تلقوا تطعيمات معززة مما يعزز الأمن الوبائي

وأكد سلامة عطالله، أن الخوف لدى أوروبا ليس من فيروس كورونا، لكن من وجود تسلسل جيني جديد لهذا الفيروس، وظهور نوع جديد منه قادر على التملص والهروب من مناعة السكان الأوروبين، لافتًا إلى أن 90% من الأوربيين تلقوا تطعيمات معززة، ما يعزز الأمن الوبائي.