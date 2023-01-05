من الفيوم لتوشكى.. تفاصيل 35 مشروعا فتحت أبواب الرزق بالصعيد

قبل 13 شهرًا وتحديدًا في الربع الأخير من عام 2021، خصص الرئيس عبد الفتاح السيسي، أسبوعًا كاملًا، لصعيد مصر، إذ افتتح 35 مشروعًا قومي وتنموي حينذاك، غيرت وجه الحياة وفتحت أبواب الرزق والخير علي أهل الصعيد، ما أحدث نقلة نوعية كبيرة في قطاعات الصحة والنقل والطرق والإسكان والمرافق والزراعة والصناعة.

نهضة تنموية وخدمية متكاملة لأهل الصعيد

وجاءت المشروعات القومية التي افتتحها الرئيس حينذاك، ضمن فاعليات «أسبوع الصعيد»، في إطار جهود الدولة لتحقيق نهضة تنموية وخدمية متكاملة لأهل الصعيد، وتوفير فرص عمل مباشرة وغير مباشرة، إذ تم افتتاح العديد من المجمعات الصناعية والمحاور والطرق لا سيما المحاور العرضية على نهر النيل.

في 22 ديسمبر 2021، بدأ أسبوع الصعيد بافتتاح مجمع إنتاج البنزين بشركة تكرير البترول بمحافظة أسيوط، حيث يعتبر المجمع، أحد مشروعات الدولة الاستراتيجية في إطار خطط التنمية لصعيد مصر، إذ يعد أكبر مجمع بترولي في الوجه القبلي يهدف لتأمين إمدادات البنزين لأهالي محافظات الصعيد وتوفير تكلفة نقله من معامل التكرير بالقاهرة والإسكندرية والسويس لمناطق الصعيد المختلفة.

وفي أسبوع الصعيد الذي امتد لأيام، افتتح الرئيس السيسي، مشروعات عملاقة في قطاع الصرف الصحي ومياه الشرب، شملت: محطة مياه أبو قرقاص بمحافظة المنيا، محطة معالجة صرف صحي بمحافظة الفيوم، توسعات محطة مياه بمحافظة المنيا.

وفي قطاع الصحة، افتتح الرئيس السيسي، مستشفى الأطفال التخصصي بمحافظة الأقصر، مستشفى سمالوط النموذجي بمحافظة المنيا، مستشفى الكبد والجهاز الهضمي بجامعة المنيا، مستشفى كلية طب الأسنان بجامعة أسيوط.

قطاع الإسكان

وفي قطاع الإسكان، افتتح الرئيس السيسي المشروعات التالية:

- المرحلة الأولى من مدينة أسوان.

- المرحلة الأولى بمدينة غرب قنا.

- المرحلة الأولى من مدينة ناصر غرب أسيوط.

- الإسكان الاجتماعي بقنا الجديدة.

- إسكان جنة بالمنيا الجديدة.

- الإسكان الاجتماعي بأسيوط الجديدة

- الإسكان الاجتماعي بالمنيا الجديدة.

قطاع الصناعة

- المنطقة الصناعية بمدينة البغدادي بالأقصر.

- المنطقة الصناعية بمدينة بياض العرب ببني سويف.

- محلج الفيوم المتطور.

- مصنع كيما «٢» لإنتاج الأسمدة بمحافظة أسوان.

- كما تفقد مصنع اليوريا ونترات الأمونيا بمنطقة كيما بأسوان.

محاور على النيل ومشروعات طرق عملاقة

وفي قطاع الطرق والكباري:

- محور سمالوط على النيل بالمنيا.

- محور كلابشة على النيل بأسوان.

- المرحلة الأولى من تطوير طريق الصعيد الصحراوي الغربي.

- محور المستشار عدلي منصور ببني سويف.

- كوبري البلينا العلوي على السكة الحديد بسوهاج.

- المرحلة الأولى من محور ديروط الحر بأسيوط.

- ازدواج طريق سفاجا- القصير-مرسى علم، وطريق توشكي - شرق العوينات.

كما تفقد الرئيس محطة سكك حديد أسوان، إذ شهد تدشين الوحدات المتحركة الجديدة بمختلف أنواعها من قاطرات وعربات السكك الحديدية.

قطاع الكهرباء

- مجمع بنبان للطاقة الشمسية بمحافظة أسوان، وهو أضخم محطة لتوليد الكهرباء من الطاقة الشمسية على مستوى العالم، وتم إنشاؤه بالشراكة مع القطاع الخاص والخبرات الدولية المتخصصة، كما يعد أحد أهم مشاريع البنية التحتية في مصر لتوليد الكهرباء من الطاقة الجديدة والمتجددة.

كما افتتح الرئيس السيسي، توسعة محطة توليد كهرباء غرب أسيوط لتحويلها للعمل بنظام الدورة المركبة، مركز تحكم سمالوط الإقليمي بمنطقة كهرباء مصر الوسطى بالمنيا، مركز تحكم نجع حمادي الإقليمي بمنطقة كهرباء مصر العليا، محطة محولات إسنا الجديدة.

كما تفقد مشروعات استصلاح الأراضي الزراعية ومزارع القمح والنخيل بمنطقة توشكى بجنوب الوادي، إذ افتتح المرحلة الأولى من مزرعة «توشكى».