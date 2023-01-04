تطوير التعليم في الصعيد.. 2539 مدرسة جديدة وتطوير 34 ألف فصل ومحو أمية 1.5 مليون مواطن

على مدار الـ 8 سنوات الماضية، اتجهت الدولة المصرية إلى تنمية الصعيد وضخ مئات المليارات من الجنيهات في كل محافظة سنويًا، في عدة قطاعات بينها قطاع التعليم، إذ حرصت الدولة على إنشاء المدارس الجديدة وإحلال وتطوير المدارس القديمة، واستحداث نوعية تعليم جديدة ضمن المنظومة الجديدة للتعليم.

إنشاء وتطوير 34 ألف فصل تعليمي في الصعيد

استحوذ قطاع التعليم في الصعيد على نصيب كبير من اهتمام الدولة وفقًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بإنشاء وتطوير المدارس، إذ جرى إنشاء وتطوير 34 ألف فصل.

إنشاء 2539 مدرسة جديدة في الصعيد

لم تتوقف جهود الدولة المصرية في قطاع التعليم على تطوير المدارس القديمة فقط بل اتجهت نحو إنشاء المدارس الجديدة في المراحل التعليمية المختلفة وجرى إنشاء 2320 مدرسة جديدة في المراحل التعليمية الثلاث الابتدائي والإعدادي والثانوي، و219 مدرسة تعليم فني، إضافة إلى مدارس المتفوقين والمدارس اليابانية في أسيوط الجديدة والمنيا الجديدة.

محو أمية 1.5 مليون مواطن في الصعيد

واستكملت الدولة المصرية جهودها في قطاع التعليم بالصعيد بتوفير كل السبل لمحو أمية المواطنين وتشجيعهم على ذلك، وجرى محو أمية 1.5 مليون مواطن، ومنهم من استكمل دراسته الجامعية والدراسات العليا الماجستير والدكتوراه.

استحداث كليات نوعية جديدة والجامعات الأهلية والتكنولوجية

لم يتوقف اهتمام الدولة المصرية في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، في قطاع التعليم بالصعيد عند مرحلة التعليم ما قبل الجامعي فقط، وجرى التوجه نحو التعليم العالي خاصة المرتبط بسوق العمل، وجرى إنشاء 7 جامعات جديدة، و2 حكومية، وهما جامعة أسيوط التكنولوجية، وجامعة طيبة الجديدة التكنولوجية و5 جامعات خاصة وأهلية بمدن (بني سويف، أسيوط، المنيا، الوادي الجديد)، إضافة إلى إنشاء 105 كليات ومعاهد، فضلاً الجامعات التكنولوجية، واستحداث كليات فريدة من نوعها ككلية علوم الملاحة وتكنولوجيا الفضاء بجامعة بني سويف.