الثلوج تغطي قمم سانت كاترين وفتح جبل موسى أمام السائحين «صور»

قال اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، إن الثلوج تغطي قمم جبال سانت كاترين، مشيرا إلى إن الرحلات السياحية متاحة إلى جبل موسى.

وذكر المحافظ لـ«الوطن»، أن الاتصالات لم تنقطع بالمدينة لأن الثلوج متراكمة فوق القمم الجبلية فقط، بينما ذابت في الشوارع.

تساقط ثلوج خفيفة

وأشار المحافظ إلى تراكم الثلوج فوق قمة جبل موسى بسانت كاترين والقمم الجبلية الموجودة بالمدينة، بعد تعرض المدينة اليوم الثلاثاء لطقس بارد أسفر عن سقوط أمطار رعدية مصحوبة بتساقط خفيف للثلوج.

وأضاف محافظ جنوب سيناء، أن القمم الجبلية اكتست باللون الأبيض، والسحب باتت على الأرض فوق الجبال، موضحا أن جبل موسى مازال مفتوحا أمام السياح لمشاهدة الثلوج والاستمتاع بلحظات شروق الشمس.

رفع درجة الاستعداد

وأضاف المحافظ، أنه جرى رفع درجة الاستعداد بالمدينة تحسبا لهبوب عواصف ثلجية بالمدينة، وكذلك إرسال تحذيرات للسياح بضرورة اتباع إجراءات السلامة التي تصدر من قبل محمية سانت كاترين وشرطة السياحة، بجانب عدم مغادرة الدليل البدوي واتباع الدليل في رحلتي الصعود والهبوط.

وقال رمضان الجبالي، دليل بدوي من سانت كاترين، إن هناك سياحا فوق جبل موسى يشاهدون تساقط الثلوج، مؤكدا أن الدليل لديه خبرة ودراية بكيفية التعامل وقت سقوط الثلوج أو هبوب عواصف ثلجية.