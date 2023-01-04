بشاير 2023 في سانت كاترين.. الثلوج تزين قمم الجبال وسط بهجة الأهالي والسياح

شهدت مدينة سانت كاترين أمس، سقوط أمطار غزيرة على كل الأنحاء، وانخفضت درجة الحرارة وسقطت حبات الثلج على هيئة قطع صغيرة، أطلق عليها أهل سانت كاترين اسم «البرد»، وسط سعادة كبيرة بين الأهالي الذين يعتبرون الأمطار والثلوج بشائر الخير في العام الجديد 2023.

من جهته، قال محمد أبو جبل، من أبناء قبيلة الجبالية بسانت كاترين، إن الثلوج والطقس البارد في المدينة يجذب آلاف السياح من كل مكان، لا سيما المصريين من الشباب الذين يفضلون قضاء إجازة، وسط أجواء أوروبية على أرض مصرية.

وشدد «أبو جبل» على أن الرحلات السياحية إلى المدينة تنعش الحالة الاقتصادية، موضحا: «نعتبر سقوط المطر هو موسم الخير هذا العام».

رحلات جبل موسى

في السياق ذاته، قال رمضان الجبالي، إنه صعد إلى جبل موسي فور سقوط الثلوج علي المدينة، لتوثيق هذه اللحظات والترويج للمدينة سياحيا، خاصة أن آلاف السياح من كل مكان ينتظرون بدء موسم الثلوج لزيارة سانت كاترين، التي تعتبر المدينة الوحيدة التي تكتسي باللون الابيض في الشتاء.

وأوضح «الجبالي» أن العمل في قمة جبل موسي يسير بصورة طبيعية، وهناك مئات السياح فوق القمة، صعدوا ليلة أمس في رحلاتهم الهادئة لمشاهدة لحظات شروق الشمس من على ارتفاع 2285 مترا فوق مستوى سطح البحر، مشيرا إلى أن هناك تراكمات للثلوج فوق قمم جبال سانت كاترين وموسى وعباس، لكنه وثق ثلوج قمة جبل موسى خاصة أنه مفتوح أمام السياح، ورصد تراكم الثلوج فوق درجات صعود الجبل وعلى القمم.

درجة الحراراة تحت الصفر

وأكد علي عبدالبصير، نائب رئيس مدينة سانت كاترين، أن الطقس في سانت كاترين أوروبي بارد نهارا شديد البرودة ليلا، والحرارة انخفضت إلى تحت الصفر فوق الجبال؛ إذ تعرضت المدينة إلى أمطار صحبها تساقط ثلوج ذابت على الفور في المدينة، وتراكمت فوق قمم الجبال.

وسجل جبل سانت كاترين فجر اليوم 7 درجات تحت الصفر، وجبل عباس 5 تحت الصفر، جبل موسي 4 تحت الصفر، أما المدينة فقد سجلت 1 تحت الصفر.