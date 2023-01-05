تعرف على أماكن معارض «أهلا رمضان» بمحافظة جنوب سيناء

قال اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، إن المحافظة مستمرة في توفير احتياجات المواطنين حتى قدوم شهر رمضان المبارك، مشيرا إلى عقد اجتماعا موسعاً ضم اللواء أحمد الإسكندراني السكرتير العام للمحافظة، ورؤساء المدن، ومديري مديريات التموين والصحة لمناقشة أماكن ومواعيد معارض «أهلا رمضان»، في المدن.

وأشار المحافظ في تصريح لـ «الوطن»، إلى أنه قام بافتتاح شوادر بمدينتي دهب وطور سيناء وشهدت الشوادر إقبالا كبيرا من المواطنين لشراء السلع التموينية والخضر والفاكهة واللحوم بأسعار أقل من مثيلاتها في السوق.

7 معارض الأسبوع المقبل

وأعلن اللواء خالد فودة عن أماكن معارض أهلا رمضان في مدن جنوب سيناء، وقال خلال اجتماع المجلس التنفيذي للمحافظة أنه تقرر إقامة 7 معارض دائمة تحت اسم أهلا رمضان في مدن شرم الشيخ، دهب، نويبع، الطور، أبورديس، أبوزنمية، رأس سدر.

وأضاف أن المعارض سوف تبدأ الأسبوع المقبل وتستمر حتى شهر رمضان، مؤكدا ضرورة إقامة معرضين في فروع الشركة العامة لتجارة الجملة بمدينتي طابا وسانت كاترين لسد احتياجات المواطنين.

سلع تموينية ولحوم

وأوضح محافظ جنوب سيناء إن معارض أهلا رمضان تشمل السلع الغذائية، من أرز، ومكرونة، وزيوت، وسمن، وجبن، والتمر، وزيت الزيتون، ولحوم، وأسماك، وكافة أنواع الخضراوات والفاكهة، وقال إن الغرض من إقامة المعارض تحقيق التنافس في الأسعار وتوفير كافة السلع للمواطنين بأسعار مخفضة، وذلك في إطار توجه الدولة نحو محاربة الغلاء وارتفاع الأسعار، ومنع التجار من احتكار السلع الغذائية، واستغلال المواطنين.