«التموين»: إنشاء ركن لمعارض «أهلا رمضان» داخل المجمعات الاستهلاكية
كتب:
وفاء الصعيدي
08:34 ص | الخميس 05 يناير 2023
علىالمصيلحي
أكد الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، أن الشركة القابضة للصناعات الغذائية، وجهت بإنشاء ركن بكل مجمع استهلاكي ضمن معارض «أهلا رمضان»، وطرح السلع بتخفيضات تتفاوت بين 25% و30%، بالإضافة الي الشوادر التي شاركت فيها الغرف التجارية بكل محافظة.
إنشاء 3 معارض «أهلا رمضان» بجنوب سيناء
وفي هذا السياق تلقى الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية تقريرا من شركتي الجملة العامة والمصرية، وأشار التقرير الى قيام الشركة العامة لتجارة لجملة والغرف التجارية بإنشاء 3 معارض بجنوب سيناء في دهب والطور وشرم الشيخ بالإضافة إلى معارض شمال سيناء أيضا والمنوفية ودمياط والشرقية وجاري تجهيز ما يقارب 50 معرضا بالتعاون مع الغرف التجارية.
تجهيز باقي المجمعات الاستهلاكية
وأكد التقرير، تجهيز باقي المجمعات الاستهلاكية بركن معارض أهلا رمضان بالإضافة إلى المشاركة في الشوادر والمعارض الأخرى التي تنشئ بالتعاون مع الغرف التجارية بالمحافظات بحد أدنى 66 معرضا بالمحافظات التي تعمل بها الشركة في الصعيد والقاهرة والجيزة.