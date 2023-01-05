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«التموين»: إنشاء ركن لمعارض «أهلا رمضان» داخل المجمعات الاستهلاكية

كتب:

وفاء الصعيدي
08:34 ص | الخميس 05 يناير 2023
علىالمصيلحي

علىالمصيلحي

أكد الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة ‏الداخلية، أن الشركة القابضة للصناعات الغذائية، ‏وجهت بإنشاء ركن بكل مجمع استهلاكي ضمن معارض «أهلا رمضان»، وطرح السلع بتخفيضات تتفاوت بين 25% و30%، بالإضافة الي الشوادر التي ‏شاركت فيها الغرف التجارية بكل محافظة.

إنشاء 3 معارض «أهلا رمضان» بجنوب ‏سيناء

وفي هذا السياق تلقى الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية ‏تقريرا من شركتي الجملة العامة والمصرية، وأشار التقرير الى ‏قيام الشركة العامة لتجارة لجملة والغرف التجارية بإنشاء 3 معارض بجنوب ‏سيناء في دهب والطور وشرم الشيخ بالإضافة إلى معارض شمال سيناء ‏أيضا والمنوفية ودمياط والشرقية وجاري تجهيز ما يقارب 50 معرضا ‏بالتعاون مع الغرف التجارية.

تجهيز باقي المجمعات الاستهلاكية

وأكد التقرير، تجهيز باقي المجمعات الاستهلاكية بركن ‏معارض أهلا رمضان بالإضافة إلى المشاركة في الشوادر والمعارض الأخرى التي تنشئ بالتعاون مع ‏الغرف التجارية بالمحافظات بحد أدنى 66 معرضا بالمحافظات التي تعمل ‏بها الشركة في الصعيد والقاهرة والجيزة. ‏

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بقلم وفاء الصعيدي

صحفية معنية بتغطية وزارة التموين والتجارة الداخلية وجهاز حماية المستهلك.