172 ألف أسرة تستفيد من برنامجي تكافل وكرامة في سوهاج

شملت مظلة الحماية الاجتماعية في محافظة سوهاج مئات الآلاف من المواطنين ببرنامجي تكافل وكرامة، إذ استفاد العديد من الأسر الأكثر احتياجا بالمحافظة، منها أكثر من 172 ألف أسرة حصلت على مشروعات الأسر المنتجة بتكلفة 55.3 مليون جنيه، وحصول 30 ألف مستفيد على معاشات الضمان الاجتماعي.

ووصل عدد مستفيدي المساعدة الشهرية بالتضامن الاجتماعي في سوهاج إلى 28.7 ألف مستفيد، ودعم نحو 2168 مخبزًا، وتطوير وإنشاء 28 مسجدًا وتوفيق أوضاع 159 كنيسة ومبنى تابع.

مشروع جمعيتى بسوهاج

أطلق الصندوق الاجتماعى للتنمية مشروع جمعيتي بالتعاون مع وزارة التموين ممثلة في الشركة القابضة للصناعات الغذائية والشركات التابعة لها بإجمالي 285 منفذ توزيع للسلع لزيادة عدد المنافذ السلعية وتوفير السلع الأساسية بأسعار مناسبة للمواطنين وتوفير عمل للشباب بإجمالي عدد المستفيدين 855 ألف مستفيد من هذه الخدمة.

معارض ثابتة ومتحركة

أطلقت مديرية التموين بسوهاج وبالتعاون مع محافظة سوهاج وبالتعاون مع الغرفة التجارية عدة معارض للسلع الغذائية باسعار مخفضة بخصم يصل إلى 30% بينها الثابت بالميادين الكبرى مثل حي شرق وميدان الثقافة والمحافظة ومنها المتحرك وفقا لطلب المواطنين.