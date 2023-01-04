مدينة سوهاج الجديدة.. حلم تحقق على مساحة 29 ألف فدان بتكلفة 3 مليارات جنيه

شهدت مدينة سوهاج الجديدة أو كما يطلق عليها أهل محافظة سوهاج «الكوامل»، إحدى مدن الجيل الثالث لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، طفرة خلال السنوات القليلة الماضية، فهي تتميز بموقع استراتيجي إذ تعد البوابة الغربية لمحافظة سوهاج، كما تعتبر المدينة قلب المخطط الاستراتيجي للمحافظة بعد ربطها بشبكة طرق بمدينة سوهاج الأم بطريق يبلغ طوله 8.3 كم، وبمطار سوهاج الدولي بطريق يبلغ طوله 7.5 كم وطريق المدينة بطول 14 مترا.

إنشاء مدينة سوهاج الجديدة

أقيمت مدينة سوهاج الجديدة وفق القرار الجمهوري رقم 1967 لسنة 2000، ومن المستهدف أن يصل عدد سكانها إلى 820 ألف نسمة بحلول عام 2050، على مساحة المدينة الكلية التي تصل إلى 29 ألف فدان.

3 مليارات جنيه تكلفة سوهاج الجديدة

بلغ إجمالي حجم الاستثمارات في سوهاج الجديدة 3.1 مليار جنيه، لخدماتها المختلفة، ومنها:

قطاع الإسكان: 1.1 مليار جنيه

قطاع الخدمات: 234.7 مليون جنيه

قطاع المرافق: 1.7 مليار جنيه.

قطاع الزراعة: 26.1 مليون جنيه.

خدمات مدينة سوهاج الجديدة

تضم مدينة سوهاج الجديدة مدينة ترفيهية متكاملة، وحي للبنوك، وتجمعات سكنية خاصة وتابعة للإسكان، فضلا عن عدة تجمعات سكنية، مع توافر مختلف الخدمات والمرافق بالمدينة.