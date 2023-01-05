أغرب طيور تدخل موسوعة جينيس.. أحدها لف الكرة الأرضية دون توقف

يحلق الطائر في السماء دون وجهة محددة أحيانًا، يبحث عن رفاقه أو عن طعام يشبع جوعه، أو يخوض رحلة لمحاولة تغيير موطنه، والبقاء على قيد الحياة في الفصول المتغيرة، ومؤخرا أعلنت موسوعة جينيس للأرقام القياسية، عبر موقعها الرسمي، أن الطائر «جودويت» حقق الرقم القياسي لرحلة بدون توقف، إذ قطع مسافة وصلت إلى 13 ألفا و560 كيلومترًا، أي ما يعادل أكثر من 8 أميال، من ولاية ألاسكا إلى ولاية تسمانيا الأسترالية، وحلق بلا توقف حتى لتناول الطعام أو الراحة، لينضم إلى قائمة من الطيور الغريبة، تمكنت التحليق لفترات طويلة بلا توقف.

طائر «البقويقة» يسجل رقما قياسيا

لا يعد الطائر «جودويت»، هو الأول من نوعه الذي يحقق رقمًا قياسيًا، فبحسب «نيويورك تايمز»، استطاع طائر يطلق عليه اسم «البقويقة»، المصنف ضمن الأنواع النادرة، التي تتميز بذيل مخطط، أن يسجل رقمًا قياسيًا في الطيران بلا توقف لفترة طويلة، إذ ظل يحلق في السماء لأكثر من 15 ألف كيلو متر دون توقف.

رحلة الطائر تعادل رحلتين ونصف بين لندن ونيويورك

ذكرت الصحيفة، أن المسافة التي قطعها طائر «البقويقة» العام الماضي، أطول بألف كيلو متر ونصف الكيلو متر، من المسافة التي قطعها طائر «جودويت» هذا العام، وتعادل المسافة التى قطعها «جودويت»، رحلتين ونصف بين لندن ونيويورك، أو ما يقرب من ثلث المحيط الكامل للكوكب، وبحسب علامة القمر الصناعي 5G المرفقة أسفل ظهره فالرحلة بدأت في 13 أكتوبر من العام الماضي، واستمرت لمدة وصلت إلى 11 يومًا وساعة واحدة.

وتصل المسافة التي تقطعها الطيور البحرية في رحلاتها إلى 80000 كيلو متر، وهي أطول هجرة للطيور بشكل عام، لكنها تنتقل من حين لآخر خلال الرحلة.

التمثيل الغذائي.. الحرق والنوم

بحسب موسوعة جينيس، يمكن للطيور تغيير أجسامها والتمثيل الغذائي، عن طريق تقليص حجم أعضائها الداخلية، والحرق، واكتساب الوزن، من خلال احتياطيات الدهون، وأيضًا النوم.

وقال إريك وويلر، منظم مؤسسة «بيردلايف تسمانيا» بأستراليا، لـ«جينيس» إن الطائر فقد نصف وزن جسمه أو أكثر خلال طيرانه، الذي استمر طوال ساعات الليل والنهار، مُضيفًا أن الطائر كان من الممكن أن يفقد حياته إذا شعر بالإرهاق أو هبط نتيجة الطقس السيئ.

طيور تهاجر لفترة طويلة دون توقف

ومن الطيور الأخرى التى يمكنها الطيران لفترة طويلة دون توقف خلال رحلات الهجرة هى طيور«الطيطوي» و«الخرشنة» و«جلم الماء الفاحم» و«السمام الشائع» .

وتعد طيور «جلم الماء الفاحم»، أكثر أنواع الطيور المهاجرة التي لديها قدرة على التحليق خلال رحلاتها لفترة طويلة دون توقف، وتصل المسافات التى تقطعها إلى 64 ألف كيلو مترًا، وتتواجد على شواطئ المحيط الأطلسي والهادئ، ونيوزلندا، وجزر فوكولاند.

أما طائر «السمام الشائع» فهو قادر على الطيران لمدة 10 أشهر دون توقف، بحسب دراسة صادرة عن جامعة لوند في السويد، ونشرت الدراسة في مجلة «Current Biology».