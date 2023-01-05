موعد مباراة الزمالك والداخلية في الجولة الثانية عشرة بالدوري المصري

يستضيف نادي الزمالك نظيره الداخلية مساء اليوم على استاد القاهرة الدولي في المباراة التي تجمع بين الفريقين ضمن منافسات الجولة الثانية عشرة من عمر بطولة الدوري المصري الممتاز، حيث يسعى كل فريق لتحقيق الفوز بعد خسارته في الجولة الماضية.

موعد مباراة الزمالك والداخلية اليوم

وتنطلق صافرة البداية لمباراة الزمالك والداخلية اليوم في تمام الساعة السابعة مساءً على استاد القاهرة الدولي ويتم نقل عبر قناة أون تايم سبورتس.

وخسر الزمالك في الجولة الماضية بهدفين مقابل هدف أمام نادي أسوان، في حين أن الداخلية سقط أمام المصري البورسعيدي بهدف نظيف.

ويدير مباراة الزمالك والداخلية، الحكم محمود ناجي ويعاونه محمود لطفي وأحمد عبد الغني، وإبراهيم محمد إبراهيم.

ترتيب الزمالك والداخلية في الدوري

ويحتل نادي الزمالك المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 24 نقطة خلف الأهلي المتصدر برصيد 27 نقطة في حين أن الداخلية في المركز السادس عشر برصيد 8 نقاط.

ويشهد جدول ترتيب الدوري المصري منافسة ساخنة بين الأهلي والزمالك على المركزين الأول والثاني، في حين يحتل يحتل نادي فيوتشر المركز الثالث برصيد 23 نقطة ثم بيراميدز في المركز الرابع برصيد 20 نقطة.