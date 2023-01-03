مواعيد مباريات اليوم في الدوري المصري.. الإسماعيلي يواجه البنك الأهلي

تتواصل اليوم الثلاثاء، مباريات الأسبوع الحادي عشر من عمر الدوري المصري موسم 2022-2023، وذلك من خلال 4 مباريات، كالتالي: غزل المحلة أمام سيراميكا كليوباترا، والمقاولون العرب وحرس الحدود، والإسماعيلي والبنك الأهلي، وفيوتشر وسموحة.

ومن المقرر أن تبدأ مباريات اليوم في الساعة 2.45 عصرا وتستمر حتى الـ9 مساء.

مواعيد مباريات اليوم في الدوري الممتاز

- غزل المحلة X سيراميكا: في تمام الساعة 2.45 عصرا.

- المقاولون العرب X حرس الحدود: في تمام الساعة 2.45 عصرا.

- الإسماعيلي X البنك الأهلي: في تمام الساعة 7 مساء.

- فيوتشر X سموحة: في تمام الساعة 7 مساء.

جدول ترتيب الدوري المصري

وجاء جدول ترتيب الدوري المصري، بعد انتهاء مباريات أمس الاثنين، كالآتي:

1- الأهلي 27 نقطة.

2- الزمالك 24 نقطة.

3- فيوتشر 22 نقطة.

4- بيراميدز 20 نقطة.

5- غزل المحلة 18 نقطة.

6- الاتحاد السكندري 18 نقطة.

7- أسوان 15 نقطة.

8- المصي 14 نقطة.

9- سيراميكا كليوباترا 12 نقطة.

10- المقاولون العرب 12 نقطة.

11- طلائع الجيش 12 نقطة.

12- إنبي 10 نقاط.

13- البنك الأهلي 9 نقاط.

14- سموحة 9 نقاط.

14- فاركو 8 نقاط.

15- الداخلية 8 نقاط.

16- إنبي 7 نقاط.

17- حرس الحدود 7 نقاط.

18- الإسماعيلي 6 نقاط.