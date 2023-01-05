إصابة طالب بجرح نافذ بالبطن على يد آخر في مشاجرة بالطالبية

أصيب طالب بكلية التجارة جامعة القاهرة بجرح طعني نافذ بالبطن على يد آخر بسبب مشاجرة بينهما، وتحرر محضر بالواقعة وأحيل إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

بلاغ بالحادث

تلقى اللواء محمد الشرقاوي مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة إخطارا من العميد علي عبد الرحمن رئيس قطاع الغرب يفيد فيه تلقيه بلاغا من مستشفى الهرم التخصصي بوصول «هاشم.ع» 20 سنة طالب بكلية التجارة ومقيم الهرم بجرح نافذ بالبطن، وعلى الفور أمر اللواء محمد الشرقاوي، المقدم محمد نجيب رئيس مباحث الطالبية بالتوجه إلى مكان الواقعة.

مشادة كلامية تطورت لمشاجرة

وبالانتقال والفحص تبين حدوث مشادة كلامية بين المصاب وصديقه يدعى «محمد.أ» 15 سنة طالب ومقيم بالكعابيش بسبب فقد الأخير هاتفه المحمول أثناء اللهو مع المصاب وتطورت إلى تعدي كل منهما على الآخر بالضرب وتدخل نجل خالة الأخير ويدعى «وجدي.ع» 15 سنة طالب مقيم شارع المستشفي دائرة القسم وقيامه بالتعدي على المصاب وطعنه مستخدما سكين مما أدى إلى إصابته، وألقي القبض على المتهم.

وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة وأرشد عن السلاح المستخدم، تحرر محضر بالواقعة وأحيل إلى النيابة العامة.