بث مباشر.. الرئيس السيسي يفتتح مشروعات قومية في سوهاج كتب: شريف سليمان 01:55 م | الخميس 05 يناير 2023 الرئيس عبدالفتاح السيسي تقدم «الوطن»، بثا مباشرا، لافتتاح الرئيس عبدالفتاح السيسي عددًا من المشروعات القومية والتنموية في محافظة سوهاج. اقرأ المزيد: خلال 8 أعوام.. الرئيس السيسي يزور محافظات الصعيد 18 مرة الرئيس السيسي يتابع الموقف التنفيذي لمشروعات الهيئة الهندسية الرئيس السيسي يوجه بإقامة تجمعات تنموية متطورة ضمن استراتيجية تنمية سيناء الرئيس السيسي يتابع الاستراتيجية القومية لتعمير سيناء الحكومة تنفذ توجيهات الرئيس السيسي بشأن القمح.. «سعر مجزٍ وعائد اقتصادي» الرئيس السيسي يوجه بربط حديقتي الحيوان والأورمان وزيادة المسطحات الخضراء الرئيس السيسي يوجه بتطوير حديقة الحيوان بالجيزة وفق معايير بيئية عالمية الرئيس السيسي يوجه بسرعة تسوية جميع الملفات الضريبية المفتوحة والقديمة السيسي يوجه بسرعة استكمال خروج جميع البضائع من المواني السيسي سوهاج محافظة سوهاج بقلم شريف سليمان