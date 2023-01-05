«الصحة»: تدريب ستة آلاف «صيدلي» ضمن استراتيجية ترشيد المضادات الحيوية

أعلنت وزارة الصحة والسكان، تدريب 6327 صيدلانيا في 11 محافظة، خلال عام 2022، ضمن الاستراتيجية الوطنية لترشيد استخدام المضادات الحيوية، والاستخدام الرشيد للدواء، وفي إطار رفع كفاءة الصيادلة العاملين بالقطاع الحكومي، لتقديم أفضل خدمة للمريض المصري.

وقال الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، إن التدريب شمل محافظات «القاهرة، الفيوم، بني سويف، الشرقية، السويس، الجيزة، القليوبية، المنوفية، الإسكندرية، كفر الشيخ، الغربية»، حيث تم تدريب2511 صيدلانيا على الصيدلة الإكلينيكية، وتدريب 1758 صيدلانيا على البرامج الرقابية، إلى جانب عقد 41 دورة تدريبية في البرامج الإدارية لـ 1088 صيدلانيا.

وأشار «عبدالغفار»، في بيان صحفي، إلى بدء المرحلة الثانية من الإستراتيجية الوطنية لترشيد استخدام المضادات الحيوية، والتي تستمر لمدة أسبوعين اعتبارا من أول يناير، للصيادلة العاملين في مستشفيات وزارة الصحة والسكان.

الميكروبات المقاومة للمضادات الحيوية

ولفت «عبدالغفار»، إلى التنسيق المستمر بين وزارة الصحة والسكان، والمجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية، بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، وكافة الجهات واللجان المختصة بتطبيق الاستراتيجية، مشيرا إلى تعزيز منظومة ترصد العدوى بالميكروبات المقاومة للمضادات الحيوية، من خلال تجهيز معامل الميكروبيولوجي وتطوير نظام الرقمنة، فضلًا عن إعداد التقارير الخاصة ببرامج علاج العدوى البكتيرية، بما يسهم في الحد من تأثير مقاومة مضادات الميكروبات.

التعريف بآليات التطبيق

من جانبها، قالت الدكتورة غادة يونس رئيس الإدارة المركزية للشئون الصيدلية، إن التدريب العملي يشمل التعريف بآليات التطبيق، ووضع خطة التنفيذ، مرورا بكيفية استخدام البروتوكول المصري المعدل للمسح المقطعي لأنماط استخدام مضادات الميكروبات، بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية وكيفية قياس الاستهلاك عن طريق الوحدة المُوحدة.