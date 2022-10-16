أستاذ أمراض صدرية يحذر من استخدام المضادات الحيوية لعلاج البرد

حذر الدكتور محمد النادي، أستاذ الأمراض الصدرية وعضو اللجنة العلمية لمواجهة كورونا، من استخدام المضادات الحيوية لعلاج البرد أو الإنفلونزا، قائلا إن نزلات البرد علاجها الرئيسي هو الراحة وتناول السوائل والأكل الخفيف والنوم الجيد.

استخدم المضاد الحيوي في هذه الحالات

وأضاف «النادي»، خلال اتصال هاتفي ببرنامج «من مصر»، المذاع على شاشة «CBC»، ويقدمه الإعلامي عمرو خليل، أن استخدام المضاد الحيوي يكون في نطاق ضيق للغاية، والتي تكون مصحوبة بإفرازات لونها متغير، مردفا: «مش أبيض شفاف ولكن أصفر أو أخضر أو ارتفاع عنيف في درجات الحرارة أو انخفاض في مناعة الجسم أو أمراض مزمنة مصاحبة مثل الضغط أو السكر أو السن الكبير».

ولفت إلى أن أعراض كورونا الآن تشبه أعراض البرد ومن الصعب التفرقة بينهما، موضحا أنه يوصي بأخذ لقاح الإنفلونزا الموسمية، خاصة أن هذا هو التوقيت المناسب للحصول عليه، تحديدا في الفترة من نهاية شهر سبتمبر وحتى منتصف أو نهاية شهر أكتوبر.

وأوضح أن لقاح الإنفلونزا يجب أن يكون حديث الإنتاج أي في نفس السنة حتى يكون له فاعلية للسلالات التي ستكون منتشرة خلال شتاء 2023، كما يجب الحصول عليه قبل دخول الشتاء.

عدد جرعات لقاح كورونا

وبالنسبة للقاح كورونا، أفاد بأن منظمات الصحة العالمية توصي بالحصول على جرعتين من اللقاح إضافة للجرعة المعززة، ولكن أزيد من ذلك بحسب الضرورة، متابعا: «لو واحد ناقل كلى ويحصل على أدوية تهبط المناعة ويعاني من السكر وسنه كبير، يمكنه أخذ الجرعة الرابعة».