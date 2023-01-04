الصحة: إطلاق 7 قوافل متخصصة في علاج الأسنان بأحياء القاهرة خلال الشهر الحالي

أعلنت وزارة الصحة والسكان، إطلاق 7 قوافل متخصصة في مجال طب الأسنان بمحافظة القاهرة بالمجان، خلال شهر يناير الجاري، ضمن استراتيجية الوزارة لتحسين مؤشرات الصحة العامة للمواطنين.

ندوات توعوية مصاحبة للقوافل حول طرق العناية بالأسنان

وقال الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أنّالقوافل المتخصصة في مجال طب الأسنان، تقدم خدمات علاج اللثة وحشو الأسنان وتنظيف الجير، لافتًا إلى أنه سيتم عقد ندوات تثقيفية توعوية مصاحبة للقوافل حول طرق العناية بصحة الفم والأسنان، وكيفية الوقاية من أمراض الفم وعلاجها في المراحل المبكرة.

وأضاف أنه تم إطلاق أولى هذه القوافل يوم 2 يناير الجاري، بمنطقة حدائق القبة في محافظة القاهرة، لافتاً إلى وضع خطة لتنفيذ القوافل العلاجية المتخصصة في المناطق الأكثر احتياجا على مستوى الجمهورية بشكل دوري.

إطلاق 3 قوافل طبية منتصف الشهر الجاري

ومن جانبه، أوضح الدكتور وليد حسن، رئيس الإدارة المركزية لطب الأسنان أنه تم إطلاق قافلتين يومي 3 و4 يناير بمنطقتي الهايكستب، والقطامية، مشيرا إلى إطلاق 3 قوافل متخصصة أخرى في طب الأسنان أيام 16 و17 و18 من شهر يناير بمناطق شرق مدينة نصر، وعين شمس، ومصر القديمة في محافظة القاهرة، وأخيرا سيتم إطلاق قافلة أخرى يوم 31 يناير بمنطقة منشأة ناصر في محافظة القاهرة.

وأشار حسن إلى أنه سيتم عقد عدة دورات لتدريب 100 طبيب خلال الشهر الجاري، على كيفية التعامل مع حالات الطوارئ في تخصص جراحة الفم والأسنان وزراعة الأسنان بمحافظات بورسعيد والاسماعيلية والسويس وشمال سيناء، بهدف رفع كفاءة أطباء الأسنان في مختلف محافظات الجمهورية.