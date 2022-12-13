عاجل.. «التعليم» تعلن مواعيد امتحانات صفوف النقل والثانوية العامة 2023

أصدر الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، كتابًا دوريًا بشأن مواعيد عقد الامتحانات لصفوف النقل والثانوية العامة والدبلومات الفنية للعام الدراسي 2022/2023، وذلك في ضوء سعي الوزارة إلى توحيد الإجراءات داخل المؤسسات التعليمية.

27 مايو امتحانات الدبلومات الفنية 2023

ونص الكتاب الدوري على أن تبدأ امتحانات الفصل الدراسي الثاني لطلاب صفوف النقل والشهادة الإعدادية بداية من يوم السبت الموافق 6 مايو 2023، على أن تكون مواعيد امتحانات الدبلومات الفنية بداية من يوم السبت الموافق 27 مايو 2023.

10 يونيو امتحانات الثانوية العامة 2023

كما تقرر أن تكون مواعيد امتحانات طلاب شهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة بداية من يوم السبت الموافق 10 يونيو 2023.

وتعتبر فترة امتحانات الفصلين الدراسيين الأول والثاني ضمن أيام الدراسة الفعلية وتحتسب ضمن نسبة الحضور المنصوص عليها قانونًا.