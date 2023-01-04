توجيهات مهمة من «تعليم القاهرة» بشأن الاستعدادات لامتحان الشهادة الإعدادية

وجهت مديرية التربية والتعليم بمحافظة القاهرة تعليمات هامة بشأن امتحانات الشهادة الإعدادية والصفين الأول والثاني الثانوي الفصل الدراسي الأول، مؤكدة الانتهاء من استعداد جميع المديريات لامتحانات الشهادة الإعدادية، واتباع جميع القواعد والتعليمات والقرارات الوزارية المنظمة لأعمال الامتحانات.

تأمين مراكز توزيع الأسئلة واللجان والامتحانات

وطالبت مديرية التربية والتعليم بالقاهرة مديري الإدارات بالتعاون مع مديريات الأمن التابعة لها، لتأمين مراكز توزيع الأسئلة واللجان، والتشديد على تأمين جميع الامتحانات فى الفترة المقبلة وخاصة الشهادة الإعدادية العامة والمهنية، وإرسالها صباح يوم الامتحان، وأن تكون الامتحانات في مستوى الطلاب، وخالية من أي تعقيد وتوفير جميع سبل الراحة والهدوء لهم.

وشددت المديريات التعليمية، في بيان، التأكيد على جاهزية جميع المدارس الثانوية لامتحانات الصفين الأول والثاني الثانوي، لافتة إلى امتحان الطلاب ورقيا في حال عدم استلامهم التابلت، وتكثيف خطط المتابعات الميدانية للقيادات بالوزارة والمديريات والإدارات التعليمية داخل لجان الامتحانات للتأكد من انتظام سير العمل بها.

ووجهت بضرورة عقد الاجتماعات لمديري الإدارات التعليمية مع رؤساء اللجان، وتحديد الأدوار والمسؤوليات لكل من ينتدب بداخل اللجان وأن يكونوا على علم كامل بأدوارهم ومسئولياتهم ويسجل ذلك في محضر ويتم التوقيع عليه .

حل مشكلة ضعف القراءة والكتابة لدى بعض الطلاب

و أكدت مديرية التعليم بالقاهرة متابعة الصفوف الأولى والعمل على حل مشكلة ضعف القراءة والكتابة لدى بعض الطلاب، وعمل مسابقات بين الإدارات واختيار أحسن إدارة تعليمية وتصعيدها على مستوى القطاعات وسيتم الموافاة بالشروط والمعايير.

كما أكدت الاهتمام بالأنشطة المدرسية ومن أهمها مبادرة «إحياء المسرح المدرسي»، لاكتشاف الطلاب الموهوبين والمبدعين وتشجيعهم والعمل على صقلهم فى جميع المجالات.

وتطرق الاجتماع أيضًا إلى مبادرة «حياة كريمة»، التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي، وسهولة التيسير لمؤسساتها والتعاون التام في المدارس والإدارات التعليمية، وإعطاء أولويات الاهتمام لذوي الهمم، وتقديم كافة سبل الدعم لهم.

كما وجهت المديرية بعدة تعليمات للإدارات التعليمية وهي كالتالي :-

- ضرورة إبلاغ الوزارة بأسماء الفائزين فى المسابقات الدولية المركز الأول والثاني، لعمل احتفالية تكريم بالوزارة.

- القيام برحلات للمشروعات القومية خلال إجازة نصف العام وتنمية روح الولاء والانتماء لدى أبنائنا. الطلاب .

تطبيق اليوم الرياضي .. تصل 100% في نهاية الفصل الدراسي الثاني

- تجهيز خمسة مسارح على مستوى إدارات مديريتى التربية والتعليم بالقاهرة والجيزة.

- تنفيذ ندوات توعوية لأولياء الأمور عن أنشطة «التوكاتسو».

- تقديم تقرير مفصل عن الـ50% من مدارسنا التي قامت بتطبيق اليوم الرياضي في الفصل الدراسي الأول ، ويتم في بداية الفصل الدراسي الثاني إضافة 25% من المدارس ليصبح 75% وتصل لنسبة 100% في نهاية الفصل الدراسي الثاني .

- إعداد حملات توعية للطلاب عن خطورة الألعاب الإلكترونية وكيفية الوقاية منها من خلال الاخصائيين الاجتماعيين، وحظر استخدام الهواتف الذكية في المدارس واللجان للطلاب والمعلمين أثناء اليوم الدراسي وأيضا أيام الامتحانات.

- إزالة كافة العقبات والصعوبات أمام أبنائنا الطلاب، مؤكدة أنه لن يقبل أي تجاوزات أو أخطاء.