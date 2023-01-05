تراجع أسعار الألبان والجبن اليوم بالمحافظات.. السمن الجاموس بـ135 جنيها

أكد الدكتور عبدالرازق الفقي، عضو لجنة سلامة الألبان، ورئيس قسم الإنتاج الحيواني والسمكي بكلية الزراعة بجامعة كفر الشيخ، أن أسعار الألبان والجبن اليوم بالمحافظات، شهدت تراجع في أسعار السمن البلدي الفلاحي الجاموس والبقري، ليستقر سعر كيلو اللبن الجاموس الطازج بواقع 15 جنيها، وسعر كيلو اللبن البقري الطازج 11 جنيها، طبقا لما تم تداوله عبر حركة البيع والشراء داخل الأسواق الحرة والمتاجر في محافظات الجمهورية.

أسعار الألبان والجبن اليوم الخميس

وأشار «عبدالرازق» في تصريحات لـ«الوطن»، إلى أن أسعار الألبان والجبن اليوم بالمحافظات، شهدت استقرار لأسعار الألبان لليوم الخامس على التوالي، الأمر الذي يصب في مصلحة قطاع كبير من المستهلكين في محافظات مصر بالوجهين البحري والقبلي.

وتابع الدكتور عبدالرازق الفقي، أن أسعار الألبان والجبن اليوم بالمحافظات، أن سعر كيلو الجبنة القديمة سجل 46 جنيها، وسعر كيلو «المش» 22 جنيها، وسعر كيلو «المورتة» الفلاحي 20 جنيها، كما تراجع سعر كيلو السمن البلدي الجاموسي الفلاحي إلى 135 جنيها، وسط تراجع بلغ 5 جنيهات عن كل كيلو سمن مباع، ليشهد تراجع بلغ 15 جنيها على مدار أقل من أسبوع.

كما سجل سعر كيلو السمن البلدي البقري الفلاحي 90 جنيها، بينما استقر سعر كيلو الجبن البيضاء الطرية الفلاحي بـ36 جنيها، مشيرا إلى أن الثروة الحيوانية في محافظات مصر، تنتج نحو 50 مليون كيلو لبن في اليوم الواحد.